南米で広がる「Ｋビューティー」ブーム、輸出が４年で４．６倍に

「ＫＰＯＰガールズ! デーモン・ハンターズ」などの韓流コンテンツの人気を背景に、化粧品や香水などの「Ｋビューティー」製品の南米向け輸出が、過去４年間で４倍に増えたことが分かった。韓国貿易協会国際貿易通商研究院が２４日発刊した「南米ビューティー輸入市場の分析および現地進出拡大策」と題した報告書によると、昨年南米地域に輸出された韓国のビューティー関連商品は７０２０万ドル（約１０３４億２０００万ウォン）規模で、４年前の２０２０年（１５３０万ドル＝約２２５億４０００万ウォン）に比べ４．６倍に拡大した。国別では、ブラジルが全体の４５％にあたる３１５６万ドルを輸入した。続いてチリ（１６２８万ドル）、コロンビア（６６２万ドル）、ペルー（５６１万ドル）、アルゼンチン（２８８万ドル）の順で割合が高かった。最も人気のある商品は化粧品で、２０２０年の輸出額１２８４万ドルから、昨年は６３２６万ドルへと４９３％増加した。ＫＯＴＲＡも、「消費財の輸出品目の中でも、化粧品の輸出額の伸びが非常に急速で、まもなく消費財輸出１位である食品の輸出額を追い抜くと予想される」と分析した。同報告書によると、南米地域のビューティー製品の輸入額は２０２０年の２６億１０００万ドル（約３兆８４００億ウォン）から昨年は４１億３０００万ドル（約６兆８３０億ウォン）へと、年平均４．７％ずつ増加している。同期間の韓国製品の市場シェアも、０．７％から１．６％へと伸びた。李沅柱 takeoff@donga.com