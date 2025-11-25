ＫＡＩＳＴ「赤色光を照射したマウスの記憶力が向上」

韓国の研究チームが、アルツハイマー病で失われる記憶を光刺激によって改善できる可能性を示す研究結果を発表した。複数の光の色の中で赤色光の効果が最も大きかったという。ＫＡＩＳＴは２４日、電気電子工学部の崔景喆（チェ・ギョンチョル）教授チームと韓国脳研究院研究チームが共同研究を通じて、均一照度の３色有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）光刺激技術を開発したと明らかにした。今回の研究成果は先月、「ＡＣＳ Biomaterials Science & Engineering」に掲載された。研究チームはアルツハイマーの症状を示すマウスを対象にＯＬＥＤ光刺激実験を実施した。実験は、マウスを密閉空間に入れ、東西南北４方向から白色・赤色・緑色・青色の４種類の光を同一条件（周波数４０ヘルツ、明るさ、照射時間）で照射する方法で行われた。初期アルツハイマー病のマウスは、１日１時間ずつ２日間光照射を行った結果、白色光と赤色光で記憶改善効果が確認された。また、アルツハイマー病の主な原因物質とされる「アミロイドβ」タンパク質の量も減少した。中期アルツハイマーのマウスでは赤色光のみで有意な改善効果が認められた。２週間にわたり同じ条件で刺激した結果、白色光・赤色光いずれも記憶力向上に寄与したが、アミロイドβタンパク質の減少は赤色光のみで確認された。光刺激後に脳回路の活動を分析したところ、視覚から記憶へとつながる回路全体が活性化されていた。光刺激が視覚経路を活性化し、記憶力向上に結びつく可能性を神経学的観点から示したのだ。研究チームは今後、刺激の強度、エネルギー、期間など多様な条件を測定し、人を対象とした臨床研究へ発展させる計画だ。崔氏は「本研究は、日常生活で装着して治療補助として使用できるウェアラブル赤色ＯＬＥＤ電子薬の開発可能性を示した」と述べた。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com