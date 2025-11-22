韓国女子４選手、米女子プロ野球ＷＰＢＬで指名　来年８月リーグ創設

来年８月に発足する米女子プロ野球（ＷＰＢＬ）のドラフトで、韓国の女子選手４人が指名を受けた。２１日に行われたＷＰＢＬ初代ドラフトでは、８月のトライアウトを突破した捕手キム・ヒョナ（２５）、投手キム・ラギョン（２５）、内野手パク・ジュア、パク・ミンソ（以上２１）が名を連ねた。２０２５年アジア野球連盟（ＢＦＡ）の女子野球アジアカップで韓国代表の「バッテリー」を組んだキム・ヒョナとキム・ラギョンは、ともに１巡目指名だった。キム・ヒョナは１巡目４位でボストンに、キム・ラギョンも１巡目１１位でニューヨークに指名された。代表チームで遊撃手としてプレーしたパク・ジュアも、２巡目全体３３位でサンフランシスコに選ばれた。ＷＰＢＬは、１９４３〜５４年に行われたオール・アメリカン・ガールズ・プロフェッショナル・ベースボール・リーグ（AAGPBL）以来の「復活」となる米女子プロ野球リーグで、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、ボストンの４球団が来年８月１日から初シーズンをスタートさせる。国内リトルリーグ初の女子選手として知られるキム・ラギョンは、「野球の歴史が深いニューヨークに指名されて嬉しい。韓国の女子選手も『ここで戦える』ということを見せたい」と語った。ソウル大・体育教育科で学業と競技を両立したキム・ラギョンは、２０２２年に肘の靱帯再建手術を受け、長いリハビリを経て、ＷＰＢＬ入りを目指して日本の女子硬式野球リーグに挑戦し、選手生活を続けてきた。小学生時代に「天才野球少女」として注目され、その後ゴルフに転向したパク・ミンソ（２１）は、最終６巡目１１５位でニューヨーク入りが決まった。パク・ミンソは、今年のトライアウトの応募を見て、中学時代の野球映像をメールで送り続けた末に指名をつかんだ。「野球は趣味でしか続けられないと思っていたが、挑戦できて良かった。いつか代表にも挑戦したい」と話した。任寶美 bom@donga.com