キムスナック、ラーメン…Ｋフードが中東市場攻略に乗り出す

李在明（イ・ジェミョン）大統領のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）国賓訪問を契機に、韓国の食品企業が現地企業との協力を強化し、中東市場への攻略を加速させている。ＣＪ第一製糖は１９日（現地時間）、ＵＡＥアブダビで開かれた「韓ＵＡＥビジネスラウンドテーブル（ＢＲＴ）」で、現地の消費財流通企業である「アル・カヤット・インベストメンツ」と製品流通を含む事業協力に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと２０日に発表した。今回の業務提携により、ＣＪ第一製糖は中東の主要流通チャネルへの入店を拡大する計画だ。主力品目はハラール認証を取得した「ビビゴ海苔スナック」と「ビビゴ炒め麺」。ＣＪ第一製糖の関係者は「現地企業の流通網を通じて戦略品目の販売量を増やした後、製品ラインナップを拡充して周辺国へ展開していく戦略だ」と説明した。２０１５年に中東市場に進出した同社は、現在８カ国で事業を展開している。ＢＲＴには三養（サムヤン）食品の金廷修（キム・ジョンス） 副会長も出席した。三養食品は、２０２１年にＵＡＥの「シャルジャ・ゼネラル・トレーディング」と流通契約を締結し、中東市場への本格参入を果たした。中東での売上は、当時の約２５０億ウォンから昨年は約５００億ウォンへと拡大し、今年は６６０億ウォンに達する見通しだ。三養食品の関係者は「来年は中東地域でブルダックブランドの供給をさらに拡大し、グローバルブランド『ＭＥＰ』も追加発売する計画だ」と話した。中東地域は人口増加率と中流階級の割合が高い地域とされている。イスラム文化圏、南アジア、北アフリカをつなぐ拠点に位置し、Ｋフード拡大の新たな市場として注目されている。最近は中東でＫフード需要が急増している。農林畜産食品部によると、今年７月から先月までの中東湾岸協力会議（ＧＣＣ）６カ国への農食品輸出額（暫定値）は１億５７２０万ドル（約２３０９億ウォン）で、前年同期比２３．５％増となった。キム・ダヨン記者 damong@donga.com