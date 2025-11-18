李相花の世界記録、１２年ぶりに破られた　スピードスケート女子５００ｍ

永遠に続くかと思われた「氷速女帝」李相花（イ・サンファ、３６、引退）のスピードスケート女子５００ｍ世界記録が１２年ぶりに更新された。李相花を超えたのはオランダのスプリンター、フェムケ・コック（２５）だ。コックは１７日、米ユタ州ソルトレイクシティのユタ・オリンピックオーバルで行われた２０２５～２０２６シーズン国際スケート連盟（ＩＳＵ）スピードスケートＷ杯第１戦女子５００ｍ第２レースで、３６秒０９でフィニッシュした。これは李相花が２０１３年の同じ日、同じ会場で樹立した３６秒３６の世界記録を０．２７秒も更新するものだった。李相花の女子５００ｍ記録は、男女スピードスケートの五輪種目全体で最も長く破られない記録だった。各国の選手が新しい滑走法を磨き、先端技術や装備の助けを受けても、李相花の記録は難攻不落だった。李相花自身も「いつかは破られるだろうが、できるだけ遅く破られてほしい」と語り、自らの記録に誇りを示していた。コックは１６日の第１レースで３６秒４８をマークし、個人最高記録で１位となった。第１レースで李相花の記録に０．１２秒差まで迫ったコックは「李相花が世界記録を出した時の映像を何度も見返した。当時の李相花の１００ｍは１０秒０９だった。自分のスタートをもっと改善したい」と語った。第１レースでのコックの１００ｍは１０秒２７だった。コックは第２レースでの１００ｍを１０秒１９にまで縮めた。そして残り４００ｍでペースを上げ、世界記録更新に成功した。コックは「この瞬間を長い間夢見てきた。李相花のレース映像は今朝まで見ていた」と言い、「まだ李相花の１００ｍ記録には届いていないが（この部分を補えば）もっと良い記録を出せると思う」と話した。韓国の次世代スター、イ・ナヒョン（２０）は同日、女子５００ｍ第２レースで３７秒０３の自己ベストタイムで銅メダルを獲得した。男子５００ｍ第２レースではキム・ジュノ（３０）が３３秒７８の韓国新記録で銅メダルを獲得した。標高１４２５ｍのユタ・オリンピックオーバルは、記録の宝庫として知られている。空気の抵抗が比較的少なく、乾燥した気候と優れた氷質管理でスケートがよく滑るからだ。任寶美 bom@donga.com