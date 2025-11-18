チョ・ギュソン、復帰ゴールの勢いで…「３年前のガーナ戦」雪辱なるか

韓国とガーナの２０２２カタール・ワールドカップ（Ｗ杯）グループリーグ第２戦は、チョ・ギュソン（ミッティラン）にとって忘れられない試合だ。韓国が０－２と追う展開だった後半１３分、李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン＝ＰＳＧ）のクロスを頭に合わせ追撃の１点を決めた。３分後には、金珍洙（キム・ジンス、ＦＣソウル）がゴールライン付近から浮かせたクロスを再び頭で押し込み、試合を振り出しに戻した。その後、韓国はガーナにさらに１点を許し２－３で敗れた。しかし、代表選手として初めてＷ杯１試合でマルチゴールを記録したチョ・ギュソンは、サッカーファンに強烈な印象を残し、一躍スターの座に上り詰めた。大会開幕前には２万人だったインスタグラムのフォロワーは、ガーナ戦後には１４０万人を超えた。チョ・ギュソンが１８日午後８時、ソウルＷ杯競技場で行われるガーナとの評価試合で、３年前のようにネットを揺らすことができるか注目されている。昨年５月に膝の手術を受け、リハビリの途中で合併症が発生し、２０２４～２０２５シーズンを丸ごと休んだチョ・ギュソンは、１年８カ月ぶりの代表復帰戦となった１４日のボリビア戦（２－０、韓国勝利）で後半途中から出場し、ダメ押し点を奪った。後半４４分、ゴール前の混戦の中、バランスを崩して倒れ込みながらも左足で流し込んで、韓国の２点目を決めた。つらい「負傷のトンネル」を抜けたチョ・ギュソンにとって、復活を告げる一撃だった。彼は今年８月、大韓サッカー協会ユーチューブに掲載された映像で「（合併症で再手術した後）１カ月間病院に寝たきりで、体重が１２㎏ほど落ちた。１日３～４回痛み止めを打った」と振り返った。韓国代表チームの仲間たちはボリビア戦後、苦しい時期を耐え抜いたチョ・ギュソンに熱い祝福を送った。チョ・ギュソンは試合後のインタビューで「執念でゴールを決めた。次のガーナ戦でもゴールを決めたい」と語った。「洪明甫（ホン・ミョンボ）監督体制」の戦術に適応するのに時間が必要なチョ・ギュソンは、ガーナ戦でも途中出場する可能性が高い。北中米Ｗ杯出場の夢を少しずつ膨らませている彼が、短い出場時間でも最前線で破壊力を示せば、Ｗ杯を準備する代表攻撃陣の主力争いはさらに激しくなるとみられる。主将の孫興慜（ソン・フンミン、ＬＡＦＣ）は、ガーナとの「リターンマッチ」を勝利で飾りたいと意気込んでいた。３年前のガーナ戦で孫興慜は眼窩骨折★負傷でマスクをつけて出場する闘志を見せたが、無得点に終わった。孫興慜は１７日、ソウルＷ杯競技場で行われたガーナ戦を控えた記者会見で「今年最後の代表戦は必ず勝ちたい」と語った。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com