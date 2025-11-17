ヌリ号、オーロラ観測のため深夜に打ち上げ

韓国が独自開発した韓国型発射体「ヌリ号」の４回目の打ち上げが１０日後に迫った。２７日未明に打ち上げ予定のヌリ号は、すでに衛星がすべて搭載されており、１～３段を結合する最終総組立段階だけが残っている。韓国航空宇宙研究院（航宇研）は１６日、全羅南道高興（チョンラナムド・コフン）の羅老（ナロ）宇宙センター総組立棟で、ヌリ号全体を連結する機体総組立を１７日に実施すると明らかにした。この作業が終わればヌリ号の組立はすべて完了し、その後は発射前の最終運用訓練だけが残る。航宇研韓国型発射体系高度化事業団のパク・ジョンチャン団長は１４日に行われたヌリ号４回目打ち上げ報道説明会で「研究陣とハンファエアロスペース、衛星関係者がすべて高興で作業を進めている」と述べた。ヌリ号の４回目の打ち上げは、２０２３年５月の３回目の打ち上げ以来、２年６カ月ぶりに行われる。これまでのヌリ号打ち上げと最も異なる点は、午前１時頃に行われる初の夜間発射という点だ。４回目の打ち上げは２７日午前０時５４分～午前１時１４分の間に実施される予定だ。夜間発射を行う理由は、今回の主搭載衛星である「次世代中型衛星３号」（衛星３号）が担うオーロラ観測任務のためだ。微弱なオーロラ光を観測するには、太陽光が強すぎない昼１２時３０分～５０分ごろが最適だ。この観測軌道に入るには午前１時前後の打ち上げが必要となる。ヌリ号が５００キロ級の中型衛星を打ち上げるのは今回が初めてだ。衛生３号の重量は５１６キロで、３回目の打ち上げの主搭載衛星だった「次世代小型衛星２号」（１８０キロ）の２.８倍だ。衛生３号とともに搭載される副搭載衛星も１２基と、前回（計８基）より増えた。宇宙医薬企業スペースリンテックの「ＢＥＥ－１０００」が副搭載衛星として搭載され、微小重力環境で免疫抗がん剤「キイトルーダ」の主成分である「ペムブロリズマブ」のタンパク質結晶化を実験する。衛星３号に搭載される翰林（ハンリム）大学の「バイオキャビネット」実験装置は、幹細胞で人体組織を作る３Ｄプリンティング実験を行う予定だ。韓国電子通信研究院（ＥＴＲＩ）の「エトリサット（ＥＴＲＩ Ｓａｔ）」は、モノのインターネット（ＩｏＴ）サービス技術の検証のため宇宙へ向かう。次世代通信技術である６Ｇ通信のキラーコンテンツがＩｏＴサービスであるため、未来通信技術の先取りを目指すということだ。航宇研の国産素子部品宇宙検証プラットフォーム「Ｅ３テスター１」には、宇宙用素子開発のため、三星（サムスン）電子の「ＮＡＮＤフラッシュ」や「ＤＲＡＭ」などが搭載される予定だ。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com