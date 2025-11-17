「韓国の青磁、素朴な外観の中に荘厳な美が宿る」

「陶磁器がまるで息をしているようだ」１５日（現地時間）、米ワシントンのスミソニアン国立アジア美術館。観覧客シャナンさんは「国宝」高麗青磁の前で感嘆を惜しまなかった。数年前に韓国を訪れてから韓国文化に関心を持つようになったというシェナンさんは、この日初めて韓国の伝統的文化遺産を直接目にしたと語った。シェナンさんは高麗青磁の表面に表れる繊細な質感にすっかり魅了された様子で、記者に対して「陶磁器がまるで生きているようで、耳を当ててみたいほど繊細だ。これを作った人は、特別な手を持っていたに違いない」と称賛を惜しまなかった。観覧客のマイクさんも「韓国の文化財は一見すると素朴に見えるが、じっくり眺めると荘厳な美しさが感じられる」と強調した。同館では同日、三星（サムスン）会長を務めた故李健熙（イ・ゴンヒ）氏の寄贈品を海外で巡回展示する特別展「韓国の至宝：収集、愛蔵、共有（Korean Treasures: Collected, Cherished, Shared）」が幕を開けた。当初は８日に開幕する予定だったが、米連邦政府閉鎖の影響で延期され、１２日の閉鎖終了から３日後の同日、来館者とようやく対面した。今回の展示には、高麗青磁、朝鮮白磁など国宝７点、宝物１５点を含む２９７点の文化遺産、さらに韓国近現代美術作品２４点など、合わせて３３０点余りが展示された。これには、鄭敾（チョン・ソン）の「仁王霽色図」、金弘道（キム・ホンド）の「秋聲賦図」など、国立中央博物館所蔵の文化財も含まれる。朴壽根（パク・スグン）の「農楽」、金煥基（キム・ファンギ）の「山ウルリム」など、国立現代美術館所蔵の近現代美術作品も展示された。王室美術、仏教美術、韓国陶磁、朝鮮時代の絵画などテーマ別に分かれた展示室の随所で、これらの美術品が静かな照明を受けながら韓国の美を伝えた。ほぼ毎週スミソニアン博物館を訪れ作品を鑑賞するという韓国系米国人ジェイ・リーさんは「韓国古美術が好きだ」とし、「調和と安定を感じさせ、観ている間、心が落ち着く」と語った。今回の展示は、李氏の寄贈品を海外で初めて披露する場という点でも大きな意味を持つ。来年２月１日の閉幕後はシカゴ美術館へ移り、同年３月７日から７月５日までシカゴで鑑賞できる。その後、英ロンドンの大英博物館へ移動し、来年９月１０日から２０２７年１月１０日まで観客と対面する予定だ。申晋宇 niceshin@donga.com