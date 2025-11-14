ピッツバーグのポール・スキーンズ、メジャー２年目でナ・リーグのサイ・ヤング賞

ポール・スキーンズ（２３、ピッツバーグ・パイレーツ、写真）が、米大リーグ（ＭＬＢ）最高投手の象徴に贈られるサイ・ヤング賞の受賞者に満場一致で選ばれた。スキーンズは１３日に発表された全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票結果で、ナショナル・リーグの１位票３０票をすべて獲得し、合計２１０点を得た。右腕のスキーンズはメジャー２年目の今年、３２試合に先発して１０勝１０敗、防御率１．９７、２１６奪三振を記録した。今年のＭＬＢで防御率１点台を記録した先発投手はスキーンズだけだ。スキーンズが今季３点以上を許した試合は４試合しかなかったが、打線の援護を得られず二桁黒星を喫した。スキーンズの幼い頃の夢は野球選手ではなくパイロットだった。実際、スキーンズは高校卒業後、米空軍士官学校に進学した。しかし投打二刀流でプレーした士官学校２年生のとき、全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）舞台で投手として１０勝（３敗）、打者としてＯＰＳ１．０４６を記録してから考えが変わった。戦闘機を操縦するには身長（１９８センチ）が大きすぎることもあった。スキーンズは２０２３年にルイジアナ州立大に転校し投球に専念、１２２回２／３を投げ１３勝２敗、防御率１．６９、２０９奪三振を記録。そして同年の大リーグドラフトで全体１位指名を受け、パイレーツのユニホームを着た。スキーンズは、「自分が大リーグでプレーするようになるとも、サイ・ヤング賞を取るとも想像できなかった。賞をもらったこと自体特別だが、満場一致はまた別次元だ」とし、「もっと良い投手になれるよう頑張りたいたい」と語った。スキーンズは昨年も１１勝３敗、防御率１．９６、１７０奪三振を記録し、ナ・リーグ新人王を受賞した。メジャーデビュー２年以内に新人王とサイ・ヤング賞をともに受賞した選手は、フェルナンド・バレンズエラ（１９６０～２０２４、当時ロサンジェルス・ドジャース）、ドワイト・グッデン（６１、当時ニューヨーク・メッツ）に続いて３人目。バレンズエラは１９８１年にな・リーグ新人王とサイ・ヤング賞を同時受賞し、１９８４年ナ・リーグ新人王のグッデンは翌年サイ・ヤング賞を受賞した。今年のアメリカン・リーグでは左腕のタリク・スクーバル（２７、デトロイト・タイガース）が２年連続でサイ・ヤング賞を受賞した。スクーバルは今年１３勝６敗、防御率２．２１、２４１奪三振を記録した。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com