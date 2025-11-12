半導体と自動車の好調で１１月の輸出が６．４％増

１１月１～１０日の輸出が、半導体の好調を背景に前年より６％以上増加した。米国と中国など主要市場で輸出がいずれも２桁の伸びを示した。１１日、関税庁が発表した「１～１０日の輸出入動向」によると、同期間の輸出は１５８億２１００万ドルで、前年（１４８億７３００万ドル）比６．４％伸びた。輸出主力品目である半導体と自動車がいずれも２桁の増加率を記録し、輸出増加を牽引した。半導体輸出は３８億５９００万ドルで前年より１７．７％増加した。乗用車も１５億４１００万ドルで１６．２％増となり、昨年１１月に自動車部品企業のストの影響で輸出が減少していた基礎効果が一部反映されたとみられる。一方、石油製品（１４．０％減）、鉄鋼製品（１３．４％減）などは減少した。主要輸出相手国の中では、米国が２５億８７００万ドルで前年より１１．６％増加した。中国（１１．９％）と欧州連合（１０．０％）も１０％以上伸びた。産業通商資源部の関係者は「半導体と自動車輸出がともに増加し、対米輸出が一部回復したものとみられる」と説明した。同期間の輸入額は１７０億ドルで、前年同期比８．２％増加した。輸入額が輸出額を上回り、貿易収支は１２億ドルの赤字となった。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com