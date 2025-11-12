ファン・ユミン、世界ランキング２９位へ大きく前進

来季の米女子ツアー（ＬＰＧＡ）にデビューする「突撃隊長」ファン・ユミン（２２）が、プロデビュー後初めて女子ゴルフ世界ランキング３０位以内に入った。１１日に発表された女子ゴルフ世界ランキングによると、ファン・ユミンは１４８．９２ポイントで２９位につけた。１週間前の３３位から４ランク上昇した。韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアー所属の選手で３０位以内に入ったのはファン・ユミンだけだ。今年５６位まで順位が落ちていたファン・ユミンは、１０月以降の好成績で急速にランキングを引き上げた。先月、ＫＬＰＧＡツアーよりランキングポイントの高いＬＰＧＡツアー「ロッテ選手権」で優勝し、９日に終わったＫＬＰＧＡツアー最終戦「ＤＡＥＢＯハウスＤチャンピオンシップ」でも頂点に立った。ジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）が世界ランキング１、２位を維持し、山下美夢有（日本）が３位に位置した。韓国勢では金孝周（キム・ヒョジュ）が８位で唯一トップ１０入りした。先月「ＢＭＷレディースチャンピオンシップ」で５年ぶりの優勝を飾ったキム・セヨンは１１位だ。ファン・ユミンは１５日から慶尚北道慶州市（キョンサンプクト・キョンジュシ）マウナオーシャンＣＣで２日間開催されるイベント大会「ＷＥＭＩＸ選手権」に参戦した後、米国へ向かう。ロッテ選手権優勝でＬＰＧＡツアー２年シードを獲得したファン・ユミンは、米国で現地適応トレーニングに入る。ファン・ユミンのＬＰＧＡツアーデビュー戦は、２０２６シーズン開幕戦「ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ」となる。同大会は過去２シーズンのＬＰＧＡツアートーナメントで優勝を経験した選手のみに出場権が与えられる大会だ。成績がよくても優勝がなければ出場できないが、ファン・ユミンはロッテ選手権優勝で華やかなデビューが可能となった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com