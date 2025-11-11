李康仁、ＰＳＧ１００試合目で決勝ゴールアシスト

２００１年生まれの同級生である李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン＝ＰＳＧ）と呉賢 呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ヘンク）が、韓国代表チーム合流を目前にして絶好調のパフォーマンスを披露した。李康仁は２試合連続アシスト、 呉賢揆 呉賢揆は３試合連続ゴールをそれぞれ記録した。李康仁は１０日、敵地リヨンで行われた今季フランス１部リーグ（リーグ・アン）第１２節試合で決勝点をアシストした。２－２の同点で迎えた後半アディショナルタイム５分、ＣＫのキッカーとして右足で上げたボールを、ジョアン・ネヴェス（２１・ポルトガル）の頭に正確に届け、ネヴェスがコースを変えてゴールネットを揺らした。ＰＳＧは同日３－２で勝利し、勝ち点を２７（８勝３分１敗）とし、勝ち点２５のマルセイユとランスを抑えてリーグ１首位を守った。李康仁が今季リーグ・アンでアシストをあげたのは初めて。その代わり、直前の５日に行われたバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）との欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）リーグフェーズ第４戦でもアシストを記録していた。この日のアシストが特別だったのは、李康仁が右ウイングとして先発し、ＰＳＧ加入後通算１００試合目の出場を達成したためだ。２０２３～２０２４シーズンにＰＳＧへ加入した李康仁は、通算１３ゴール１２アシストを記録している。呉賢揆も同日、２０２５～２０２６シーズン・ベルギー１部ジュピラーリーグ、ヘントとのアウェー戦にワントップで先発し、前半２４分にチームへ１－０ 리드를 안기는 先制ゴールを決めた。呉賢揆は２日のベステルロー戦では決勝点、７日のＵＥＦＡヨーロッパリーグ（ＥＬ）のリーグフェーズ第４戦ブラガ（ポルトガル）戦では追加点を決めていた。ただしヘンクは後半１１分にヘントへ同点弾を許し、１－１の引き分けに終わった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com