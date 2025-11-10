映画「The Witch　魔女」のキム・チャンミン監督、４人に新しい命を与えて旅立つ

映画「The Witch 魔女」や「麻薬王」などに参加していたキム・チャンミン監督（写真）が、４人に臓器を提供してこの世を去った。享年４０歳。キムさんの妹は９日、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）を通じて「先月２０日に脳出血で倒れた兄が、７日に脳死判定を受けた後、臓器提供を通じて４人に貴重な新しい命を分け与え、主の御許へ旅立った」と明らかにした。そのうえで「家族全員の切実な願いにもかかわらず、最後まで意識を回復できなかった」「外見は強く見えたが、誰よりも温かく繊細な人だった」とし、訃報を伝えた。１９８５年ソウル生まれのキムさんは、２０１３年映画「容疑者」に小道具チームとして参加し映画界に入った。「それだけが、僕の世界」、「雨とあなたの物語」、「消防士２００１年、闘いの真実」などで作画を担当した。２０１６年に演出した「誰かの娘」で第５回警察人権映画祭監督賞を受賞し、２０１９年には短編映画「九宜駅３番出口」を演出した。遺族には父のキム・サンチョル氏、母のチョン・イソン氏、妹のサラ氏、息子のシオン君らがいる。弔問所は京畿道九里市の漢陽（ハンヤン）大学・九里（クリ）病院葬儀場で、出棺は１０日午前６時。０３１－５６６－２０４０。イ・ジユン記者 leemail@donga.com