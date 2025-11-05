１３世紀ローマの中世塔、補修工事中に内部崩壊

イタリア・ローマの１３世紀の中世の塔内部が３日、補修工事中に崩れ、作業員１人が死亡した。ロイター通信などによると、この日、古代遺跡フォロ・ロマーノの向かいにある「コンティ塔（Torre dei Conti）」の一部が補修工事中に崩壊した。塔の一部は午前１０時３０分ごろから内部で破片と白煙を上げながら崩れ始め、約９０分後にさらに多くの土埃を巻き上げて追加崩壊が続いた。ローマ消防当局は内部状況を確認するため無人機（ドローン）を投入し、夜遅くまで救助作業を行った。しかし救助中に２次崩壊が起こり、消防隊員に向かって瓦礫が降り注ぎ、ルーマニア国籍の作業員１人が死亡した。隣にいた別の作業員３人は無事救出された。コンティ塔は外観の崩落は免れたが、内部は大きく損傷したという。特に塔の荷重を支える基礎部分や階段、屋根などに追加損傷の懸念があるとローマ文化遺産当局は説明した。コンティ塔は１３世紀、教皇インノケンティウス３世の居住のために建てられた塔である。１３４９年の地震で損傷を受け、１７世紀に一度崩壊した。ローマ市当局は、塔を博物館や会議場として利用するため、来年の完工を目標に４年計画で補修工事を進めていた。柳根亨 noel@donga.com