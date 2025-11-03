１０月の輸出が５９５億ドルで過去最大、半導体と造船が牽引

１０月の韓国輸出額が５９５億ドルを超え、過去の１０月としては最大となった。スーパー好況期を迎えた半導体と、３桁の増加率を示した造船が実績を押し上げた。産業通商資源部によると、１０月の輸出は前年同月比３.６％増の５９５億７０００万ドル。秋夕（チュソク＝陰暦８月１５日の節句）連休で操業日数が２日少なかったにもかかわらず、１０月として過去最大規模だった。操業日数を考慮した１日平均輸出額は２９億８０００万ドルで、これも過去最高となった。米国発の関税や連休による稼働日数の減少にもかかわらず、予想を上回る好成績を収めたのは、半導体と造船の寄与が大きい。１０月の半導体輸出は前年同月比２５．４％増の１５７億ドルとなり、これまでの１０月として過去最高を更新した。サーバー向け高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）や新型ＤＲＡＭ（ＤＤＲ５）など高容量・高付加価値メモリへの需要集中で価格が上昇したことが要因だ。韓国の輸出における半導体依存度も高まった。今年１０月の韓国輸出額のうち、半導体の輸出比率は約２６％で、前年同月（約２２％）に比べて４ポイント上昇した。造船（海洋プラント含む）の輸出も４６億９０００万ドルで、１３１・２％増加。豊富な受注残により船舶の引き渡し量が増加し、液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船など高付加価値船種の比率が拡大した結果だ。輸出好調は今後も続く見通しだ。韓米間の関税協議が妥結したことで、輸出不確実性が大幅に緩和されたためだ。金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官は、「１０月２９日に両国が関税交渉の細部に合意し、これまで輸出の制約となっていた不確実性が大幅に解消されるだろう」と述べた。世宗市＝チョン・スング記者 soon9@donga.com