「韓国でＡＩ革命到来」、 NVIDIAがオマージュ映像公開

「韓国の黄金期へ向けて」米国の半導体大手エヌビディア（NVIDIA）は１０月３１日（現地時間）、公式ユーチューブチャンネルに「韓国オマージュ映像」を公開した。NVIDIAは、「漢江（ハンガン）の奇跡を成し遂げ、史上最も速い産業化を実現した韓国と共にできることを光栄に思う」とし、韓国との人工知能（ＡＩ）インフラ協力への期待を示した。映像タイトルは「韓国の次世代産業革命」で、再生回数は現在４０万回を超えている。この日は、NVIDIAが韓国政府や韓国企業４社に対し、最新グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）「ブラックウェル」２６万枚を優先的に供給することで合意した日でもあった。 同映像は韓国産業の発展史を振り返りながら、文化や産業への賛辞を続けた。韓国語のナレーションに英語字幕が添えられ、NVIDIAは「鉄鋼や半導体、電子製品、造船、自動車、そして技術を通じて、韓国の名は世界の家庭へと広がった」とし、産業化時代の白黒写真を映し出した。さらに「そして一つの火花が生まれた。それは『スタークラフト』だった」とし、１９９０年代のＰＣバン（ネットカフェ）のブームをきっかけにｅスポーツ大国となった韓国を紹介。「ＰＣバンという新しい競技場が誕生し、NVIDIAの『GeForce（ジーフォース）』は新世代プレーヤーの機器となった」と続けた。ジーフォースとは、１９９９年に発売されたNVIDIAのＧＰＵシリーズだ。また、世界で広がる韓流ブームも取り上げ、「世界はＫ－ＰＯＰ、Ｋ－ドラマ、Ｋ－ビューティー、Ｋ－スタイルに夢中になり、新しい世代は韓国の黄金期を目指してさらに高く進んでいる」と称賛した。さらに、「NVIDIAのＧＰＵで稼働する新たなタイプのＡＩファクトリーとともに、ＡＩ革命が到来した。韓国は半導体に続き、ＡＩインフラを構築している」とし、「三星（サムスン）、現代（ヒョンデ）、ＳＫ、ネイバー、ＬＧ」など韓国の主要企業名を直接挙げながら、「産業革命からＡＩ革命へと新しい未来を切り開いている」と強調した。イ・ミンア記者 omg@donga.com