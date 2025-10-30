慶州訪問のジェンスン・ファン氏「韓国民を喜ばせる発表がある」

エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）最高経営責任者（ＣＥＯ）のジェンスン・フアン氏（写真）は、「２０２５アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）ＣＥＯサミット」への出席を前に、韓国企業との協業を強化すると述べた。２８日（現地時間）、米ワシントンで開かれたＮＶＩＤＩＡ開発者会議（ＧＴＣ）でファン氏は、「韓国のすべての企業は私の友人であり、良きパートナーだ」と語り、「韓国の国民とドナルド・トランプ米大統領を本当に喜ばせる発表がある」と明かした。ファン氏は、三星（サムスン）電子やＳＫグループなど韓国企業に言及しつつ、「発表はあと数日待つ必要がある」と述べた。ファン氏は３１日、慶尚北道慶州市（キョンサンブクド・キョンジュシ）で開かれるＡＰＥＣ・ＣＥＯサミットに直接参加することから、現地での「サプライズ発表」があるとの見方が出ている。業界では今回の発表が、韓米間の民間半導体同盟を強化する内容になるとみている。ＮＶＩＤＩＡが自社の人工知能（ＡＩ）半導体を国内企業に供給し、三星電子やＳＫハイニックスから高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）やＤＲＡＭ、ＮＡＮＤフラッシュなどのメモリ半導体を調達する協力策が発表される可能性がある。また、ＮＶＩＤＩＡは、現代（ヒョンデ）自動車と連携してＡＩヒューマノイド関連産業を育成していることから、ロボット産業関連の同盟を拡大するとの見通しもある。これに先立って、ブルームバーグ通信などの海外メディアは、ファン氏が訪問中に三星電子や現代自動車など国内主要企業と新たなＧＰＵ供給契約を発表する予定だと報じた。ブルームバーグは、「中国市場への進出が難しいＮＶＩＤＩＡにとって、韓国企業との新規契約は市場拡大に役立つ」と伝えた。ファン氏は３０日、ソウル江南区（カンナムグ）のコエックスで開かれるＮＶＩＤＩＡのグラフィックスカード（ＧＰＵ）「ジーフォース」の韓国発売２５周年の記念イベントに先立ち、李在鎔（イ・ジェヨン）三星電子会長、鄭義宣（チョン・ジョンソン）現代自動車会長らと会う予定だ。３１日には慶州でＡＰＥＣ・ＣＥＯサミットの特別演説を行う計画である。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com