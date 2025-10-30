今年１～８月の出生児、１６万８６７１人で１０年ぶり増加

今年１～８月に生まれた赤ちゃんは１６万８６７１人で、前年同期間比６．８％増となった。１～８月の累計出生児数が増加に転じたのは２０１５年以来１０年ぶりのことだ。２９日、国家データ庁が発表した「８月の人口動向」によると、８月の出生児は２万８６７人で、前年同月比３．８％増だった。月間出生児数は、昨年７月から１４か月連続で増加傾向が続いている。今年１～８月の累計出生児数は１６万８６７１人で、２０１５年（１．３％）以降初めて前年を上回った。１～８月の増加率は、関連統計を取り始めた１９８１年以降、２００７年（８．２％）に次いで２番目に高かった。８月の合計特殊出生率は０．７７人で、１年前より０．０２人増加した。合計特殊出生率とは、女性１人が一生のうちに産むと予想される平均出生児数を意味する。出生の先行指標となる婚姻件数も８月は１万９４４９件で、前年同月比１１．０％増となった。同月基準では、２０１７年（２万６８件）以来８年ぶりの多さだった。昨年８月も婚姻件数は１万７５２７件で前年同月比２０．０％急増しており、２年連続で二桁増となった。婚姻件数は、昨年４月から１７か月連続で増加傾向を示している。一方、８月の離婚件数は７１９６件で、前年同月比５．５％減少した。周愛眞 jaj@donga.com