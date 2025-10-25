前三星会長・故李健熙氏５周忌、李在鎔会長らが追悼式

三星（サムスン）グループの故李健熙（イ・ゴンヒ）前会長の５周忌の追悼式が２４日午前、京畿道水原市（キョンギド・スウォンシ）の先祖代々の墓地で営まれた。李在鎔（イ・ジェヨン）三星電子会長をはじめ、遺族や三星系列会社の現・元社長団約１５０人が参列し、故人をしのんだ。李在鎔氏は黒のセダンに乗って午前１０時４７分ごろに墓地に到着。追悼式は李在鎔氏、洪羅喜（ホン・ラヒ）三星美術館リウム名誉館長、李富真（イ・ブジン）ホテル新羅（シルラ）社長、李叙顯（イ・ソヒョン）三星福祉財団理事長、金載烈（キム・ジェヨル）三星グローバルリサーチ社長など遺族が出席する中、午前１１時から約４０分間、厳粛な雰囲気で行われた。遺族に先立って、全永鉉（チョン・ヨンヒョン）三星電子半導体（ＤＳ）部門長（副会長）、呉世喆（オ・セチョル）三星物産社長、洪元学（ホン・ウォンハク）三星生命社長など現職の社長団約５０人も墓地を訪れ、約２０分間滞在して献花し、故人の遺志をたたえた。追悼式の終了後、李在鎔氏と現職社長団は京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）の三星人材開発院の創造館に移動し、約１時間昼食を共にした。午後には三星電子の元経営陣約１００人も別途墓地を訪れた。墓地には、昨年に続き、金昇淵（キム・スンヨン）ハンファグループ会長と金東官（キム・ドングァン）同グループ副会長からの２基の供花が届けられたという。故人と特別な親交があったとされる金会長は、２０２２年の２周忌追悼式には直接参列したこともある。一方、三星電子は２４日から２６日までの３日間、社内イントラネットの初期画面に故人をしのぶ特別ページを掲示した。李健熙氏の写真とともに、「時代を先駆けた慧眼、私たちの明日を照らします。ありがとうございます。故李健熙会長５周忌」とのメッセージを掲載した。５周忌を機に、故人が残した価値も改めて注目されている。遺族は、生前に李健熙氏が収集した文化財や美術品２万３０００点余りを国の機関などに寄贈。小児がん支援など医療分野への社会貢献として１兆ウォンを寄付した。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com