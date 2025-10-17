ＫＡＩＳＴの原子力専攻新入生「ゼロ」　細りつつある人材の裾野

韓国科学技術院（ＫＡＩＳＴ）の今秋学期、原子力専攻志願者が４年ぶりに「ゼロ」になったことが分かった。原子力産業の不確実性が高まるなか、志願者が途絶えた格好だ。人工知能（ＡＩ）時代に急増する電力需要を支える主要エネルギー源である原子力技術の人材基盤が、政策の混乱の中で弱体化しているとの懸念が出ている。１０日、ＫＡＩＳＴによると、今年２年生になる学部生のうち、秋学期（後期）に原子力・量子工学科を志望した学生は、政府の「脱原発」方針が進んでいた２０２１年以来、４年ぶりに再びゼロになった。昨年の秋学期志願者は４人だった。今年の原子力専攻生は春学期の志願者４人にとどまる見通しだ。ＫＡＩＳＴの新入生は「無学科（無専攻）」制で入学し、２年次に自由に専攻を選ぶ仕組みになっている。２０１６年当時は年間原子力専攻の新入生が２２人に達していたが、２０１７年の脱原発政策以降、一桁台に落ち込んでいた。学界では、原子力が政治問題と結びつき不確実性が増したことで、人材の裾野が細りつつあるとの懸念が出ている。最近、金星煥（キム・ソンファン）気候エネルギー環境部長官は、前政権で策定された新規原発建設計画の再検討を示唆した。ＫＡＩＳＴのユン・ジョンイル原子力・量子工学科教授は「政権交代のたびにエネルギー政策が一変し、（原子力産業の）不確実性があまりに大きくなった。このままでは２０年後にまともな原子力技術者がいなくなる」と危機感を示した。世宗市＝チョン・スング記者、キム・スヒョン記者 soon9@donga.com