北朝鮮、多弾頭の新型ＩＣＢＭ「火星２０」初公開　中ロの前で米を牽制

北朝鮮は１０日、朝鮮労働党創建８０周年を記念する深夜の軍事パレードで、新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星（ファソン）２０」を初めて公開した。北朝鮮が新たなＩＣＢＭを公開したのは、昨年１０月の「火星１９」試射以来１年ぶりとなる。中国・ロシアの序列２位が出席した「大型イベント」で新型ＩＣＢＭを公開することで、友好国に核保有国としての地位を認めさせるとともに、米国を意識した中朝ロの結束を誇示したものとみられる。朝鮮中央通信や労働新聞など北朝鮮の官営メディアは１１日、軍事パレードの開催を伝える中、火星２０を「最強の核戦略兵器体系」「超強力戦略攻撃兵器」と称した。平壌（ピョンヤン）の金日成（キム・イルソン）広場で行われた軍事パレードの主席壇には、金正恩（キム・ジョンウン）総書記の右側に中国序列２位の李強首相、左側にはベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長、そしてロシアのプーチン大統領の側近メドベージェフ国家安全保障会議副議長らが並んだ。火星２０は軍事パレード行進の最後に、移動式発射車両（ＴＥＬ）に搭載されて登場した。先月１日、開発中の「次世代ＩＣＢＭ用大出力固体推進体」を公開してから約１カ月で、その実体を示した形だ。火星２０は、火星１９よりも多くの核弾頭を搭載できる多弾頭ＩＣＢＭと推定される。これにより、燃料注入の時間が短く、奇襲攻撃が可能な固体燃料ＩＣＢＭは、火星１８、火星１９、火星２０の３種類となった。韓国軍関係者は「火星２０も近く試射に踏み切る可能性がある」と述べた。火星１８は２０２３年２月の軍事パレードで初公開されてから５カ月後に初の試射が行われている。中国の習近平国家主席は９日、正恩氏に送った返信書簡で「中朝は運命を共にし、助け合う優れた同志」とし、「国際および地域の諸問題において戦略的協力を強化する」と強調した。ロシアが北朝鮮の核保有を容認する声明を出したのに続き、中国も北朝鮮との協力強化を明確にした形だ。尹相虎 ysh1005@donga.com