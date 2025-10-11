インテル、世界初の２ナノ量産　ＴＳＭＣ・三星を一歩先行

米半導体大手インテルが、世界で初めて２ナノメートル（ｎｍ、１ｎｍ＝１０億分の１メートル）級の「１８Ａ」工程の量産に入った。世界の半導体業界が次世代超微細工程の競争に突入する中、インテルが三星（サムスン）電子と台湾のＴＳＭＣを抑えて、２ナノ時代の幕を開けた。インテルは９日（現地時間）、１８Ａ工程を適用した次世代ＡＩノートパソコン向けプロセッサー「パンサー・レイク」の量産を開始したと発表した。パンサー・レイクは、米アリゾナ州オコティロ・キャンパス内の最新生産施設「Ｆａｂ ５２」で製造される。インテルは年内にパンサー・レイクの初製品を出荷し、来年１月から順次市場に供給する計画だ。１８Ａ工程は、約１．８ｎｍ規模の微細回路幅を実現した最先端技術で、回路が細かいほど半導体の演算効率が高まり、電力消費が抑えられる。インテルによると、１８Ａは従来世代比で１ワット当たりの性能を最大１５％向上させ、チップ密度を３０％改善したという。次世代工程である２ｎｍはＡＩ半導体などの高性能チップに適用され、今後の半導体主導権を左右するコア技術とされる。２ｎｍの量産は、インテルが世界初。現在、三星電子とＴＳＭＣは３ｎｍ工程を量産中で、両社とも年内に２ｎｍの量産を始める予定だ。インテルは２０２１年にファウンドリ事業への再参入を宣言して以来、１８Ａ（１．８ｎｍ）や１４Ａ（１．４ｎｍ）など超微細工程の開発に大規模な投資を続けてきた。業界では、今回の２ｎｍの量産に続き、インテルが歩留まりと顧客確保力を実証できれば、ＴＳＭＣや三星電子にとって脅威となるとの見方も出ている。イ・ミンア記者 omg@donga.com