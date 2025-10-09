「歌わなければ声は老いる」　７５歳の「歌王」が２時間半の熱唱

「舞台で死ぬこと。それが実はロマンだ。歌いながら死ねるなら、どれほど幸せだろうか。私の夢だ」秋夕（チュソク、旧暦８月１５日）当日の６日、秋夕特集で放送された「歌王」趙容弼（チョー・ヨンピル、７５）さんのコンサート実況放送が連休中、大きな話題を呼んでいる。同日午後７時２０分にＫＢＳ２ＴＶで放映された「趙容弼、この瞬間を永遠に」では、７０代半ばに達した巨匠の依然として揺るぎないライブの実力と音楽に対する姿勢が視聴者に大きな感動を与えたと評価されている。同日の放送は、先月６日にソウル九老区（クロク）の高尺（コチョク）スカイドームで開催されたコンサートを録画し、特集番組として編成した。観客約１万８千人が集まったコンサートで、趙さんは３０年余り呼吸を合わせてきたバンド「偉大な誕生」の演奏と共に２時間半にわたり「赤とんぼ」「キリマンジャロのヒョウ」「バウンス」など２８曲を披露した。趙さんの熱唱もさることながら、１９９３年からバンドに合流し呼吸を合わせてきたギタリストのチェ・ヒソンさん（６４）とベーシストのイ・テユンさん（６１）の円熟した演奏も注目を集めた。趙さんは放送で今回のコンサートについて「今でなければ皆さんにお目にかかる機会がそんなに多くないと思った」とし、「私の声が今後さらに悪くなる可能性があるから、その前に早くやらなければならないと思った」と語った。そして７０代でも変わらない歌唱力の秘訣として「たゆまぬ練習」を挙げた。「声は歌を歌わなければ老いるため、声をしっかりと作っておかなければならない。その方法は練習だ。舞台に上がる前に本当に厳しく練習する。音楽以外には何も知らない、私の一生は」趙さんは秋夕に合わせてコンサートが放送されることについて、「家族が一緒に歌い、踊ることが、私としては非常に大きな喜び」とも語った。趙さんの願い通り、同日の放送は全国平均視聴率が１５.７％（ニールセン・コリア基準）を記録し、当日放送の中で１位を占めた。趙さんのコンサートがテレビで放映されたのは、１９９７年の「ビッグ・ショー」以来２８年ぶり。先輩の熱い舞台に後輩たちの賛辞も続いた。歌手の李承哲（イ・スンチョル）さんは「趙さんの歌は一つのジャンルだ」とし、申昇勲（シン・スンフン）さんは「自分もあのようにできるという自信を与える指標」と称えた。朴賛郁（パク・チャンウク）監督は「私のヒーローだ」と呼び、ＩＵは「全世代に愛される唯一無二の歌手だ」と敬意を表した。趙さんは同日のコンサートについて「私が今まで長く歌い続けられたのは、まさに皆さんがいてくださったからだと思う」と感謝を伝えた。そして「今後も歌い続けるし、歌えなくなったら２、３年休んでまた出てきて、また歌えなくなったらまた４、５年休んで出てくる」とし「公演『この瞬間を永遠に』というタイトルのように、この瞬間が長く皆さんの記憶に残ってほしい」と話した。キム・テオン記者 beborn@donga.com