ヤンキース、宿敵レッドソックをＰＳで２２年ぶりに返り討ち

ニューヨーク・ヤンキースが宿敵ボストン・レッドソックスを下し、アメリカン・リーグの最後の地区シリーズ（ＤＳ）切符をつかんだ。ヤンキースは３日、ニューヨークのヤンキー・スタジアムで行われたア・リーグののポストシーズン（ＰＳ）ワイルドカードシリーズ（ＷＣ、３戦２勝制）第３戦で４－０の完勝を収めた。大リーグデビュー１年目のキャム・シュリットラー（２４）が先発登板し、８回を５安打１２奪三振無失点で抑え、レッドソックス打線を沈黙させた。第１戦で１－３と敗れ、崖っぷちに立たされたヤンキースは、その後２試合を連勝してシリーズを２勝１敗でひっくり返した。ＷＣが３戦２勝制に変更された２０２２年以降、第１戦を落としながらシリーズを突破したのは初のケース。ヤンキースがＰＳでレッドソックスを破ったのは、２００３年のア・リーグ優勝決定シリーズ（ＣＳ）以来２２年ぶり。ヤンキースはその後、２００４年ア・リーグＣＳ、２０１８年ア・リーグＤＳ、２０２１年ア・リーグＷＣでレッドソックスに３度連敗していた。ヤンキースは５日、同じＡＬ東地区のトロント・ブルージェイズとＤＳ第１戦を戦う。両チームはレギュラーシーズンでともに９４勝６８敗（勝率０．５８０）を記録したが、ブルージェイズが直接対決で８勝５敗と上回り、地区優勝を飾ってア・リーグＤＳに直行していた。デトロイト・タイガースはクリーブランド・ガーディアンズを６－３で下してア・リーグＤＳ進出を確定。タイガースはア・リーグ西地区１位のシアトル・マリナーズと対戦する。ナショナル・リーグではシカゴ・カブスがサンディエゴ・パドレスを３－１で下してＤＳに進出。カブスはナ・リーグ中地区１位で、大リーグ全体で勝率１位（０．５９９）のミルウォーキー・ブルワーズとぶつかる。昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）制覇チームのロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグＤＳでフィラデルフィア・フィリーズと対戦する。ＷＣエントリー入りしたが試合に出場できなかったドジャースの金慧成（キム・ヘソン、２６）がＤＳに出場できるかどうかも注目点だ。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com