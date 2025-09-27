アサリ採りや釣り体験…全国２０カ所の漁村で「スタンプツアー」

広大な干潟に設置されたデッキ道を往復４０分ほど歩きながら、複雑に入り組んだリアス式海岸の風景を楽しめる。干潟では貝やナマコなどを採ることができ、竹や松を打ち込み、潮の満ち引きを利用して海産物を捕らえる伝統漁法「竹防簾漁業」も体験できる。村からは外島多大（ウェドタデ）遊覧船を利用でき、南海岸の景色を楽しむ旅行の出発地としても最適だ。ここは漁村体験休養村に指定されている慶尚南道巨済市の多大村である。秋夕に帰省する予定があるなら、多大村のように故郷から近い漁村を訪ね、さまざまな体験プログラムや食を楽しむのもよいだろう。海洋水産部は２６日、全国１８カ所の漁村体験休養村と、国家重要漁業遺産第１号である済州（チェジュ）海女漁業、群山仙遊島（クンサン・ソンユド）港防波堤を対象に、１１月まで「漁村スタンプツアー」を実施していると発表した。京畿道安山市（キョンギド・アンサンシ）の仙甘（ソンガム）村は大阜（テブ）島の入口に位置する漁村だ。干満差が大きいため、干潟体験が豊富に行われている。「仙甘馬車」と名付けられたトラクターに乗って干潟へ移動し、貝採り体験ができる。仙甘青少年修練院にはさまざまなレジャースポーツ施設も整っている。江原道襄陽市（カンウォンド・ヤンヤンシ）の水産村は、国際観光漁村体験村に指定されており、外国人向けの漁村体験も可能だ。近くには水産烽燧台展望台やヨットマリーナがあり、透明カヌーやウォーターボートなどを楽しんだり、実際にヨットに乗船することもできる。海藻石けん作りなど、子どもと一緒に楽しめる工作体験も可能だ。済州特別自治道済州市涯月邑（エウォルウプ）の旧厳（クオム）村は、美しい海岸風景とともに平らな岩盤が広がる海岸が特徴だ。この岩盤に粘土で堤防を築き、天然の「石塩田」を作って塩を生産していたが、今も当時の姿が一部復元されている。素手で海産物を捕まえる「バルッ捕り」体験ができる村でもある。スタンプツアーは、村を訪問しＱＲコード形式のスタンプを集めることで参加できる。スタンプを押すと、その村で使える５０００ウォン分の割引券が基本提供される。集めたスタンプ数が増えるほど、最大１０万ウォン相当の割引特典を受けられる。スタンプツアーや対象村に関する詳細情報は、「海の旅」ホームページ（www.seantour.kr）で確認できる。李새샘 iamsam@donga.com