「イカゲーム」音楽監督　初のオーケストラ新作発表

「これまで（映画などの）コンテンツ音楽が中心だったので、音楽で始まり音楽で終わるオーケストラ作品を作るのは初めての経験でした。ずっとテストを受ける小学生の気分で作業しました」映画「パラサイト 半地下の家族」、ネットフリックスのドラマ「イカゲーム」の音楽監督として世界的に知られる作曲家、チョン・ジェイル氏が初めてオーケストラ新曲を披露する。ソウル市響の音楽監督ヤープ・ファン・ツヴェーデン氏の依頼を受け、昨年作曲した「インフェルノ（Inferno・地獄）」で、２４日と２５日にソウル・ロッテコンサートホールで開かれるソウル市立交響楽団公演で初演される。２３日、ソウル鍾路（チョンノ）区のザ・プリマアートセンターで行われた「２０２５ソウル市響新作発表記者会見」にズヴェーデン氏と共に出席したチョン氏は「初めてフルオーケストラのための曲を作ったので、地獄のような絶望の日々を過ごした」と語った。「リハーサルのときも成績表を受け取る気分で演奏を聴いた」という。約１年に及ぶ試行錯誤の末に完成したこの曲は、イタロ・カルヴィーノの小説『見えない都市』から着想を得ており、人間が自ら作り上げていく地獄の風景を音楽で表現しているという。曲は全４楽章、１８分構成で、音がゆっくりと堆積した後、火山のように爆発するなど、多様な展開を見せる。ズヴェーデン氏は「常に興味深く強烈な音楽を作れる作曲家を探していたが、彼こそ適任者だった」と言い、「この新作は非常に強烈で、今を生きる私たちに慰めを与える作品だ」と高く評価した。チョン氏は「まだ自分の作品が十分かどうか不安は残るが、世界的巨匠が軽々しく褒めることはないと思い安心した」と話したこの曲は韓国初演後、１０月２７日にソウル市響の米国ツアーの一環としてニューヨーク・カーネギーホールでも演奏される予定だ。公演ではメンデルスゾーンやラフマニノフの作品とともに「インフェルノ」が披露される。ズヴェーデン監督は「十分にメンデルスゾーンやラフマニノフと並んで演奏されるべき曲だ。鄭在日ならではの物語と個性が詰まった作品で、米国の聴衆も満足するだろう」と述べた。