ＭＬＢ本塁打トップのローリーが５８号、２位と５本差

米大リーグ（ＭＬＢ）で今季、捕手として、スイッチヒッターとして、さらにシアトル・マリナーズのシーズン最多本塁打記録をすべて塗り替えたカイル・ローリー（２９・マリナーズ）が、いよいよシーズン６０本塁打に挑む。ローリーは２２日、本拠でのヒューストン・アストロズ戦で２回裏に２ランを放ち、今季５８号本塁打を記録。チームの７―３の勝利に貢献した。前日、ケン・グリフィーＪｒ．（５６）が保持していたチームのシーズン最多本塁打記録（５６本）を塗り替えたばかりだが、１日でさらに本数を伸ばした。本塁打２位タイの大谷翔平（３１、ロサンゼルス・ドジャース）、カイル・シュワーバー（３２、フィラデルフィア・フィリーズ）との差は５本となった。マリナーズはレギュラーシーズンを残り６試合としており、ローリーが６０本塁打を達成できるかが注目される。大リーグ史上、この記録を達成した打者はわずか６人しかいない。もしローリーが達成すれば、アーロン・ジャッジ（３３、ニューヨーク・ヤンキース）とのアメリカンリーグ（ア・リーグ）最優秀選手（ＭＶＰ）争いで優位に立てる可能性がある。残り試合で５本塁打を積み上げれば、ジャッジが２０２２年に樹立したＡＬシーズン最多本塁打記録（６２本）を更新することになる。４連勝中で直近１０試合を９勝１敗としたマリナーズは、８７勝６９敗（勝率０．５５８）でア・リーグ西地区優勝に王手をかけた。任寶美 bom@donga.com