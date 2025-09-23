「被告席」の金建希氏　初公判の姿が公開へ…裁判所が法廷撮影を許可

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏（写真）の「官職売買疑惑」を捜査している「金建希特別検察」（閔中基特別検察官）は２５日、金氏を呼び出して取り調べを行う。裁判所は２４日に開かれる初公判での法廷撮影を許可しており、金氏が被告席に座る姿が公開される見通しだ。特検は２２日、「金氏を２５日午前１０時、特定犯罪加重処罰法違反（収賄）の被疑者として呼び出し、取り調べを行う」と発表した。先月２９日に金氏を起訴して以降、特検が呼び出して取り調べを行うのは初めてだ。金氏は２０２３年２月、金相玟（キム・サンミン）元検事（拘束中）から１億ウォン台の画家・李禹煥（イ・ウファン）氏の作品「点から No.800298」を受け取り、党公認や公職人事に関与した疑いを受けている。特検が金氏に収賄罪を適用したことについて、法曹界では「特検が対価性の立証と、尹前大統領との共謀関係の立証に自信を示した」との見方も出ている。これに先立ち１８日には、金相玟氏が請託禁止法違反で拘束された。同法は収賄罪より刑罰は軽いが、対価関係の有無を問わず、１回につき１００万ウォンを超える場合に処罰される。特検は２３日、金相玟氏を再び呼び出し、事実関係をさらに追及する方針だ。ソウル中央地裁刑事合議２７部（禹仁成部長判事）は２４日午後２時１０分、特定犯罪加重処罰法違反（あっせん収賄）や資本市場法・政治資金法違反などの罪に問われている金建希氏の初公判を行う。金建希氏側は２２日、「特検の取り調べと初公判の双方に出席する予定」と明らかにした。金建希氏は起訴時、「与えられた道を背けず、黙々と裁判に臨む」と述べており、特検の取り調べではほとんど口を閉ざしていたが、公判で新たな供述をするか注目される。裁判所は同日、初公判での法廷撮影を許可しており、金建希氏が被告席に座る様子が公開される。ただし裁判が生中継されるわけではなく、金建希氏が着席後、裁判長が撮影終了を宣言した段階で、撮影関係者は退廷しなければならない。これに先立ち、ソウル中央地裁刑事合議２５部（池貴然部長判事）は、尹氏の内乱首謀容疑の第２回公判でも法廷撮影を許可した。ソン・ユグン記者 big@donga.com