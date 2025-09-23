９月だけで２０％上昇、株式市場に「三星電子１１万ウォン」の期待感

「今年の冬は暖かくなる（A Warm Winter This Year）」米投資銀行モルガン・スタンレーは２２日、メモリ半導体産業の展望を示す報告書を公表し、こう表現した。同社は「メモリ・スーパーサイクル―ＡＩの波がすべての船を浮かせる」と題するリポートで、世界的にメモリ半導体の逼迫が進んでいると分析。韓国の半導体メーカーのなかで、三星（サムスン）電子を最も有望な銘柄に挙げた。目標株価は従来の１株８万６０００ウォンから１２％引き上げ、９万６０００ウォンとした。●三星電子、９月だけで２割高騰三星電子の株価は９月に入って急伸している。業況回復への期待感を追い風に、月間で１９．８％上昇。同日も前営業日比４・７７％高の８万３５００ウォンで取引を終え、５２週の最高値を更新した。とりわけ、第５世代高帯域幅メモリ（ＨＢＭ）「ＨＢＭ３Ｅ」１２段製品が米エヌビディアの品質試験に合格したとの観測が伝わり、株価を一段と押し上げた。三星はこれまで、ＨＢＭの最大顧客であるエヌビディアに第５世代製品を供給できず苦境にあったが、状況好転への期待が広がっている。主要証券会社も市場の期待を反映し、今月に入って三星電子の株価予想を相次いで引き上げた。未来（ミレ）アセット証券は、直前の目標株価１株＝９万６０００ウォンから１５．６％引き上げ、１１万１０００ウォンとした。ハンファ投資証券やＩＢＫ投資証券、ＳＫ証券は１１万ウォン、ダオル投資証券と信栄（シンヨョン）証券は１０万ウォンを提示した。証券各社によると、今年第２四半期（４～６月）に前年同期比５５．２％減の４兆ウォン台の営業利益にとどまった三星電子は、第３四半期（７～９月）には９兆ウォン台の営業利益を計上して回復すると見込み、このように株価を予想した。●半導体「二頭馬車」でコスピ３８００の展望も半導体好況を背景に、総合株価指数（コスピ）が年末に最高３８００まで上昇するとの見方も出ている。コスピを牽引する「二頭の馬」とされる三星電子とＳＫハイニックスの業績が改善すれば、コスピの上昇余地は十分とみられる。メリッツ証券は、年末のコスピが最高３８８０まで上昇すると予想。韓国投資証券やＮＨ投資証券、ＫＢ証券など他の主要証券会社も、コスピ予想を最高３６００まで提示した。こうした期待を反映し、コスピは前営業日比０．６８％高の３４６８．６５で取引を終えた。取引中には３４８２．２５を記録し、終値と取引時間中の株価のいずれも過去最高値を更新した。ただし、米国による半導体品目への関税は不安要素となる見通しだ。最近、トランプ大統領は半導体の利益率が高いとして、自動車（２５％）よりも高い関税が課される可能性に言及した。韓国投資信託運用のクァク・チャン企業分析部長は「現時点では半導体業績の見通しは明るいが、１５％を超える高率関税が課されれば、業績や株価にも明確な影響が出るだろう」と指摘した。ハン・ジェヒ記者 hee@donga.com