トレイルランを始めて３年、２児の母が「ソウル１００Ｋ」女子部優勝

２人の子どもの母親である寺田美奈（てらだ・みな）さん（３９）が、トレイルランニングを始めてわずか３年で、２０２５ソウル国際ウルトラトレイルランニング大会（ソウル１００キロ）の１００キロ女子部門で優勝した。今年で６回目を迎えた同大会の１００キロ部門は２０日、ソウル市鍾路（チョンノ）区の光化門（クァンファムン）広場を出発。１泊２日かけて仁王（インワン）山、北漢（プッカン）山、道峰（トボン）山、佛岩（プラム）山、峨嵯（アチャ）山、漢江（ハンガン）公園道、清渓（チョンゲ）川を経て、再び光化門広場に戻るコースで行われた。寺田さんは１４時間２３分３４秒で一番最初にゴール。「スタート時は暗くて雨も降っていて、何度かコースを外れる『アルバ』をしてしまいましたが、一緒に走っていた方々にたくさん助けていただきました」と笑顔で語った。ランナーたちは暗い山道を走る際、正規コースを外れてしまうことがあり、これを俗に「アルバ」と呼ぶ。寺田さんは夫のチョ・ソンヨンさん（４２）の影響で２０２２年に競技を始めた。日本出身で、２０１１年にチョさんと結婚して韓国籍を取得した。寺田さんは「出産後は家にばかりいましたが、トレイルランを始めてからは走ることで大きなエネルギーをもらいました」と語る。２０キロ大会からスタートし、昨年は５０キロ、今年は１００キロと徐々に距離を延ばしてきた。今は世界最高峰とされる「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン（ＵＴＭＢ）」への出場を夢見ている。今大会では、参加者が北漢山城入口（３２キロ地点）と中浪（チュンラン）キャンピングの森（７９.５キロ地点）のチェックポイント（ＣＰ）で、水の補給や非常食・薬品の交換など、サポーターからの支援を受けた。チョさんは妻のサポーターとして伴走。寺田さんは「レースは一人で走るものですが、大会全体で見れば『チームプレー』。１００点満点のサポートをしてくれた夫に感謝しています」と話した。男子１００キロ部門では招待選手のヤン・ロンフェイ（３７・中国）が１２時間４１分２０秒で優勝。制限時間２８時間３０分の１００キロ部門は２１日午前まで続いた。また、１００キロを完走して光化門広場にゴールしたパク・チャンウさん（３２、２６時間２９分３６秒）は、ゴール地点で待っていた交際相手にプロポーズし、注目を集めた。５０キロ男子部門では招待選手のミケーレ・メリディオ（２８・イタリア）が５時間２２分０１秒で優勝。女子部門ではパク・スジさん（３４）が６時間３９分１７秒で頂点に立った。１０キロ男子部門はキム・ビョンジョさん（３７、３９分１５秒）、女子部門はチョン・ヒョンソンさん（３２、５２分３１秒）がそれぞれ１位でゴールした。任寶美 bom@donga.com