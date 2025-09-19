カン・ドンウォン、ソン・ガインも個人事務所を「未登録」、波紋広がる

芸能人による１人運営の芸能事務所が、法的な登録手続きを経ずに活動してきた実態が次々と明らかになっている。歌手ソン・ガインの個人事務所「ガインダルエンターテインメント」は、昨年の設立以来、大衆文化芸術企画業の登録を行わずに運営してきた。マネジメントを担当するジェイジースターは１８日、「この部分について正確に認識していなかった」とし、「本日中に申請する」と釈明した。俳優カン・ドンウォンの個人事務所「ＡＡグループ」も、同様の手続きを怠っていた。ＡＡグループは同日、「遅ればせながら未登録の問題を認識し、先週申請した」と説明した。また、歌手キム・ワンソンも２０２０年に設立した個人事務所「ＫＷサンフラワー」を登録していなかった。これ以前にも、歌手ソン・シギョンやミュージカル俳優オク・ジュヒョンも、所属事務所を未登録で運営されていたことが判明している。大衆文化芸術産業発展法では、法人や個人事業主として活動する芸能人や事務所は、大衆文化芸術企画業として必ず登録しなければならないと定めている。未登録の場合、２年以下の懲役または２０００万ウォン以下の罰金刑が科される可能性がある。大衆文化芸術産業発展法では、法人や個人事業主として活動する芸能人や事務所は、大衆文化芸術企画業として必ず登録しなければならないと定められている。未登録の場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。文化体育観光部は12月31日までを指導期間とし、未登録事務所に対して登録方法を案内する方針だ。その後も登録を行わない事業者については、行政調査などの法的措置を講じる考えを示している。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com