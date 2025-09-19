ＳＫ８０００人、現代自動車７２００人…大企業が相次ぎ採用拡大

三星（サムスン）以外の主要企業も１８日、相次いで若者の雇用拡大計画を発表した。若者の就職難が続く中、李在明（イ・ジェミョン）大統領が「若者の雇用問題の解決には、政府だけでなく企業の努力も必要だ」と呼びかけたことに、財界全体が応じる形となっている。景気の不透明感が続く中でも、未来の成長エンジンを確保し、社会的責任を果たすための動きだとの分析が出ている。●未来の新成長分野で若者の採用を大幅拡大同日発表された企業の採用計画は、人工知能（ＡＩ）、半導体、未来車などの新たな成長分野に集中している。まずＳＫグループは今年、計８０００人余りを新規採用すると発表した。上半期（１～６月）の４０００人余りに続き、下半期も同規模の採用を行い、年間目標を達成する計画だ。主な採用対象は、ＡＩや半導体、デジタルトランスフォーメーション（ＤＴ）の競争力強化に取り組む人材だ。ＳＫハイニックスは今月２２日から来月１日まで、下半期（７～１２月）の新入社員を募集する。２０２７年上半期に稼働予定の龍仁（ヨンイン）半導体クラスターだけでも数千人規模の採用が予定されており、今後さらに採用が拡大する見通しだ。現代（ヒョンデ）自動車グループも同日、今年は７２００人、来年は１万人規模で若者の採用を拡大すると発表した。採用対象は従来の自動車製造部門を超え、未来車・モビリティ・ソフトウエアなどの新成長分野に集中する。特に電動化およびソフトウエア中心車両（ＳＤＶ）への転換が加速する中、新車種の開発、品質・安全管理の強化、グローバル事業の多角化に対応するため専門人材を大幅に拡充する計画だ。また、若年層を対象にしたインターンシッププログラムを現在の４００人余りから２０２６年には８００人に倍増させ、優秀な人材ついは正社員として積極的に採用する方針だ。ポスコグループも同日、今年の新規採用を従来の２６００人から４００人増の３０００人に拡大すると発表し、若者雇用の拡大に歩調を合わせた。２０２６年以降も、安全やＡＩ、研究開発（Ｒ＆Ｄ）分野で採用を拡大し、今後５年間で計１万５０００人分の良質な雇用を創出する計画だ。ポスコグループの関係者は「これまでポスコやポスコインターナショナル中心に公開採用を行ってきたが、来年からは参加系列会社を拡大し、より多くの若者に公正な競争機会を提供する予定だ」と述べた。●若者雇用市場に恵みの雨ハンファグループは、３０系列会社の下半期の新規採用を上半期比１４００人余り増の３５００人余りに拡大した。上半期の２１００人余りと合わせ、今年は計５６００人余りを採用する計画だ。防衛産業分野だけでも年間約２５００人を採用し、金融系列会社では７００人余りを採用する予定だ。ＨＤ現代も、今年計１５００人余りを新規採用し、２０２９年までの５年間で、造船・建設機械・エネルギー分野など１９系列会社で１万人余りを新たに採用すると発表した。特に環境に優しい技術、デジタルスマートソリューション、水素・バイオ事業など未来の新成長エンジンのための研究開発（Ｒ＆Ｄ）人材確保に力を入れる。主要グループによる採用拡大は、近年の中途採用優先の傾向で門戸が狭まっていた若者の雇用市場に、恵みの雨となるとの期待が高まっている。金在亨 monami@donga.com