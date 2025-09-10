低いところに水が集まるように…全国から江陵を支援

深刻な干ばつに見舞われている江原道江陵市（カンウォンド・カンルンシ）に、各界からの支援と寄付が相次いでいる。ソウルでは自治体が支援に乗り出した。城東区（ソンドンク）は２日から６日までの５日間、給水車３台を投入し、計１８０トンの生活用水を供給した。城北区（ソンブクク）は３日、給水車５台を緊急派遣し、連谷（ヨンゴク）浄水場など主要取水地に水を供給した。松坡区（ソンパクは４日、２リットル入りのミネラルウォーター２万本を緊急支援し、恩平区（ウンぴょンク）と江東区（カンドンク）もそれぞれ５千本と１万本のミネラルウォーターを届けた。ソウル市はすでに２回にわたりソウルの水道水のＰＥＴボトル「アリス」を送った。先月２０日に８４４８本を届け、今月１日には１万７千本を供給した。ソウル市関係者は「現在３５万本以上のアリス備蓄分を確保している」とし、「状況が悪化すれば即座に追加支援に乗り出すことができる」と強調した。京畿道金浦市（キョンギド・キムポシ）は９日、自社製造のボトル入り水道水「クムビッス」１万本を江陵に送った。水原市（スウォンシ）は８日、散水車と給水車計５台を動員し、江陵に２６万２千トンの水を供給した。光明市（クァンミョンシ）と安山市（アンサンシ）もそれぞれミネラルウォーター１万本、２７００本を届けて支援に加わった。宗教界からの支援も続いている。大韓仏教曹渓宗（チョゲチョン、総務院長・ジンウ僧侶）は８日、江陵市庁で干ばつ克服のためのミネラルウォーター７０トン（２リットル入り３万５千本）を届けた。贈呈式には、曹渓宗「美しい同行」常任理事のポプオ僧侶、曹渓宗社会福祉財団事務局長のトクウン僧侶、江陵仏教寺庵連合会長のソルアム僧侶、月精寺のトクオム僧侶、江陵布教堂観音寺のフェヒョン僧侶、キム・サンヨン江陵副市長らが出席した。ポプオ僧侶は「江陵の干ばつが解消され、一日も早く市民の生活が安定することを願う」とし、「曹渓宗は今後も災害現場で分かち合いを積極的に行う方針だ」と述べた。これに先立ち、カトリック大学カトリック中央医療院は３日、天主教春川（チュンチョン）教区を通じてミネラルウォーター１０トンを届け、江陵市キリスト教連合会も３日から５日にかけて消防隊員にパンと飲料１２００個を届けた。金融界の参加も続いている。暗号資産取引所「アップビット」の運営会社であるドゥナムは、約５億ウォン相当のミネラルウォーター１００万本を寄付し、ウリィ金融は大韓赤十字社を通じてミネラルウォーター２０万本を届けた。ＩＢＫ企業銀行は１億ウォンを寄付し、大韓赤十字社がミネラルウォーターを購入して伝えた。セマウル金庫、信用協同組合、水協銀行なども救援に加わった。オ・スンジュン記者 イ・ジング記者 ohmygod@donga.com