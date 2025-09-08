「キャプテン・コリア」孫興慜が１得点１アシスト、米国に２－０の無失点勝利

「孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）がチームをよく引っ張ってくれたおかげで、他の選手たちも良い試合ができた」韓国サッカー代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（５６）は７日、米ニュージャージー州ハリソンのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで行われた米国との親善試合で２－０の勝利を収めた後、主将を務めた孫興慜を称賛した。孫興慜が最前線で１ゴール１アシストの活躍を見せた韓国は、２０２６年に北中米（米国、カナダ、メキシコ）でワールドカップ（Ｗ杯）を共催する米国を無失点で退けた。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１５位の米国は、昨年７月に洪氏が監督に就任して以降、韓国（２３位）が対戦した相手の中で最もランキングが高い。洪監督は、「最前線のストライカーで出場した孫興慜は得点だけでなく、守備の第一線としての役割も果たしてくれた。今日の勝利は代表チームにとって大きな力になる」と語った。２０１８年からキャプテンマークをつけている「最長キャプテン」の孫興慜は、米国戦を前に「主将交代説」に揺れていた。先月、洪監督が９月のＡマッチ代表メンバーを発表する際、「（Ｗ杯本大会を前に）主将が交代するかもしれないし、しないかもしれない」と発言したためだ。そうした中、米国戦でキャプテンとして先発出場した孫興慜は最高のパフォーマンスを披露し、チームを勝利に導いた。前半１８分、同い年のＭＦ李在成（イ・ジェソン）（マインツ）からのスルーパスを左足で決め、先制ゴールを挙げた。１０年以上代表で共にプレーしてきた孫興慜と李在成のコンビネーションが光る得点だった。韓国男子代表の代表戦得点歴代２位の孫興慜は、通算５２得点とし、１位の車範根（チャ・ボムグン）元韓国代表監督（７２）の記録（５８得点）に６点差まで迫った。前半４３分には、李東炅（イ・ドンギョン、２８、金泉）の追加点をアシストした。ペナルティーエリアに切り込み、飛び出してきた相手ＧＫをかわしてパスを出し、李東炅が冷静に左足で流し込みゴールを決めた。孫興慜は後半１８分、戦術変更に伴い交代した。試合後、「常にチームにどんな貢献ができるかを考えながらプレーしている。代表に招集されるたびに成長した姿を見せたい」と話した。先月７日、トッテナム（イングランド）を退団し、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）に加入した孫興慜は、米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の試合に出場するたびに、在米韓国人ファンから熱い声援を受けている。この日も多くの韓国人ファンがスタジアムに駆けつけ、「テーハミングッ！」と声援を送り、ホームのような雰囲気を作り出した。孫興慜は「マウリシオ・ポチェッティーノ米国代表監督（５３・アルゼンチン）が『ここが韓国かと思ったよ』と冗談を言っていた」と笑顔で語った。ＬＡＦＣは公式ＳＮＳで、孫興慜が米国戦でゴールを決めたことを伝え、拍手の絵文字を添えた。かつてトッテナムで孫興慜を世界的なストライカーへと成長させたポチェッティーノ監督は「孫興慜は私の息子（Son）のような選手だ」とし、「我々は今日、世界的なストライカーの一人である孫興慜と対戦した」と語った。２０１９年にトッテナムを離れたポチェッティーノ氏は、パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ・フランス）やチェルシー（イングランド）を経て、昨年から米国代表を率いている。久々の再会となった二人は、キックオフ前に抱擁を交わした。洪監督は、北中米の強豪である米国を相手に、最終ラインに３人のＣＢを置いて守備を固め、ウィングバックの攻撃参加でカウンターを狙う「３バック」戦術を試した。韓国は後半、米国の猛攻に苦しんだが、固い守備とＧＫ趙賢祐（チョ・ヒョンウ、３４、蔚山）の好セーブで無失点勝利を収めた。ドイツ人の父と韓国人の母を持つイェンス・カストロプ（２２・メンヒェングラートバッハ）は後半１８分に交代出場し、海外生まれで両親の一方が外国人の選手として初めて韓国男子代表のＡマッチに出場した。守備的ＭＦのカストロプは積極的な守備で強い印象を残した。洪監督は「全員が体を惜しまず、勝利のために闘志を見せてくれた姿を久しぶりに見た」と満足感を示した。韓国は１０日、米テネシー州ナッシュビルのジオディスパークで、ＦＩＦＡランキング１３位のメキシコと対戦する。メキシコは７日、米カリフォルニア州オークランドで行われた日本との親善試合で０－０で引き分けた。チョン・ユンチョル記者 trigger@donga.com