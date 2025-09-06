リスボンでフニクラ電車の脱線事故、韓国人２人死亡

３日（現地時間）、ポルトガルのリスボンで発生したフニクラ電車の脱線事故で、韓国人男女２人をはじめ、７ヵ国出身の１３人が死亡したことが分かった。残りの３人の死者は、当局が身元を把握している。死者２人のほか、韓国人女性１人が負傷して、現地の病院で手術を受け、集中治療室で回復中であることが分かった。４日、地元メディアは、上り坂で電車を引き上げ、下り坂でブレーキをかけるケーブルが損傷し、事故が起きた可能性が高いと報じた。ポルトガルの日刊紙プブリコによると、事故から９時間前にメンテナンス会社がこの電車を点検したが、これといった異常は発見できなかった。電車のケーブルは６００日周期で交換するが、事故が起きた電車の交換予定日は２６３日ほど残っていた状態だった。一部の専門家たちは、フニクラが旧式素材で製作され、被害を拡大したという分析を出している。ポルトガル災害防災技術専門家協会のホルヘ・シルバ副会長は、「１９１４年以後、今まで使われた金属および木材の代わりに、炭素繊維のような新素材で電車が作られたとすれば、衝突当時の破壊力が減り、死者も少なかっただろう」とロイター通信に話した。この１０年間、事故路線の利用乗客が３倍に増え、過負荷がかかった状況も問題として指摘されている。ポルトガルの捜査当局は、事故原因の調査に着手した。キム・ボラ記者 purple@donga.com