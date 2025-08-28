三星とＬＧ、気候産業国際博覧会でＡＩ活用の省エネ技術紹介

三星（サムスン）電子とＬＧ電子は２７日、釜山（プサン）のＢＥＸＣＯで２９日まで開かれる「気候産業国際博覧会２０２５」に出展し、未来の気候に備えた人工知能（ＡＩ）を活用した省エネ技術を紹介すると発表した。同博覧会は、気候危機への対応やカーボンニュートラル実現に向けた先端技術や政策などを議論する国際行事で、産業通商資源部、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、世界銀行（ＷＢ）が共同で主催している。三星電子は今回の博覧会で、ＡＩによる省エネルギーをテーマに、△ＡＩ節約モード、△統合モニタリング・管理、△パーソナライズ、△ビル管理ソリューションーーなどを展示する。展示空間の入口に設けられた大型発光ダイオード（ＬＥＤ）ファサードで気候変化を表現した映像を上映する。エネルギーセービングゾーンでは、冷蔵庫やエアコン、洗濯乾燥機、テレビなどの現在のエネルギー使用量と月間予測使用量を確認できる。リビングのように構成されたＡＩ節約モードのゾーンでは、ビスポークＡＩ無風コンボシステムエアコン、ネオ量子ドット発光ダイオード（ＱＬＥＤ）テレビ、ビスポークＡＩエアドレッサーなどを一度に連動したＡＩ節約モードを紹介する。キッチン空間で作られた統合モニタリングのゾーンでは、スクリーンが搭載されたすべての製品でエネルギー使用量をモニタリングする様子を実演する。寝室などの個人空間では、ギャラクシーウォッチやギャラクシーリングなどウェアラブル機器で収集したデータを分析し、睡眠パターンに応じてエネルギーを節約するシーンも演出する。ＬＧ電子は２７０平方メートル規模のブースに、住宅・公共・商業施設向けの適合型の高効率冷暖房空調（ＨＶＡＣ）ソリューションを体験できる空間を作った。入口ではＡＩエンジン搭載のシステムエアコン「マルチＶ Ｉ」「マルチＶ Ｓ」を披露。住居用ソリューションでは「ＡＩ風」機能でユーザー好みの温度を学習して自動調整する「フィセンＡＩ」システムエアコンを紹介する。公共部門向けには、製造過程でプラスチック使用を大幅に削減した４方向システムエアコンや、大気汚染物質の排出を抑える装置を取り付けたガス式システムエアコン（ＧＨＰ）も展示。建物の様々な設備を統合管理するビル管理ソリューション（ＢＭＳ）や、ＡＩが建物の温度や電力消費をリアルタイムで解析し、自動的に制御するシステムも紹介する予定だ。イ・ミンア記者 omg@donga.com