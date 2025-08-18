昨年の国債利払い費は２８兆ウォン、４年間で１０兆ウォン増加

李在明（イ・ジェミョン）政府が今後５年間、２１０兆ウォン規模の国政課題を発表し、大規模な財源投入を示唆している中、国債の利息支払い費用が２０２０年の１８兆ウォンから昨年は２８兆ウォンへと、４年ぶりに１０兆ウォンほど増えたことが分かった。今年の国債の利払い費は初めて３０兆ウォンを超えるものとみられる。１７日、国会予算政策処と財政情報ポータル「開かれた財政」によると、昨年、政府の国債利払いは決算基準で２８兆２２０６億ウォンだった。この大半が国庫債の利払い費で、全体費用の９４．７％（約２６兆７５２６億ウォン）を占めている。政府国債の利息は、コロナ禍当時の大規模な支出を機に毎年急速に増えている。２０２０年（１８兆６４２６億ウォン）と比べると、４年間で１０兆ウォンほど増えている。年平均１３％ずつ増加したことになる。２０２２年は２１兆４０７億ウォンを記録し、史上初めて２０兆ウォンを突破した。今年も政府は、国庫債の借入利息の返済予算として３０兆ウォンを編成し、外平債利息返済の名目でも６６００億ウォンを割り当てている。政府の総支出に対する国債利息の割合も、２０２０年の３．４％から昨年は４．４％に上がった。２０２２年（３．１％）までは３％台にとどまっていたが、２０２３年（４．０％）以降増加傾向にある。今年上半期（１～６月）の財政赤字は９４兆ウォンを超えている。昨年より小幅に改善したが、依然として過去４番目に大きい規模だ。さらに、第２次補正予算の編成のために発行した国債まで反映されれば、今年末の国の借金は１３００兆ウォンを超える見通しだ。過去最大規模の国の借金は、２０２３年で１１２７兆ウォンだった。これに対し、李在明政府の大規模な国政課題の遂行のために国債発行の可能性が提起され、国家財政運用をめぐる懸念が出ている。これに先立って、李在明大統領は１３日、「国の財政削減の懇談会」で、「隣の家からでも借りて種をまいて、秋に一俵を収穫できるならば、当然種を借りてまかなければならないのではないか」と明らかにした。これに対して、国債発行を示唆したものだという一部の解釈について、大統領室は「過度な解釈」と一線を画した。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com