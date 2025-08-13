シャイニーのキー、「ホラー」で帰ってきた

「今回のアルバムを代表する最大のキーワードは『ホラー』です」ボーイズグループＳＨＩＮｅｅのメンバーであるキー（本名キム・ギボム・３４）が、３年ぶりに３回目のソロレギュラーアルバム「ハンター（ＨＵＮＴＥＲ・写真）」で帰ってきた。１１日、ソウル広津区（クァンジング）のホテルで開かれた懇談会で、キーは、「他のアーティストたちが多くやっている『ゆらゆら』コンセプトから受けた健康なエネルギーを、私は『変わったところ』に使いたいという青蛙のような気がして披露したアルバムだ」と説明した。今回のアルバムは、「また別の私」に向き合う過程を「都市伝説」のコンセプトで表現したのが特徴だ。キーは、「分裂した自我の戦いを見せる形式だ」とし、「２回目のレギュラーアルバム『ガソリン（Ｇａｓｏｌｉｎｅ）』以降、明るい歌を主にしたが、気に入らなかった。今回はやりたいことで帰ってきた」と話した。タイトル曲「ハンター」は、雄大なベースとどっしりとしたドラムビート、多彩な電子音が調和した曲だ。相手に執着する「私」と、相手との複雑な関係から感じる「苦痛の中の歓喜」を歌詞で解きほぐした。キーは、「最近『Ｋ-ＰＯＰガールズ!デーモン・ハンターズ』（ケデハン）が流行し、（ホラーコンセプトとアルバムのタイトルを）『意識したのではないか』という反応があったが、ケデハンが出てくるとは思わなかった」とし、「『ハンター』という単語が大衆に慣れた時にアルバムが出てくることになり、感謝する」と話した。この他にも、高音が目立つパンクロック「ストレンジ（Ｓｔｒａｎｇｅ）」、１９９０年代のニュージャックスウィングジャンルを現代的に再解釈した「インファチュエーション（Ｉｎｆａｔｕａｔｉｏｎ）」等、多様なジャンルの１０曲が含まれている。２００８年にＳＨＩＮｅｅでデビューして１８年目を迎えたキーは、「驚きの土曜日」など様々なバラエティ番組でも活躍し愛されている。彼はこれについて、「ますます『キー』というブランドがする行動を好きになってくれる方々が、以前より増えたと感じられ心強い」とし、「生きる姿をそのままお見せしたら、好きになってくれるんだなと思った」と話した。キーは来月２６～２８日、ソウルを皮切りに台湾の台北、日本の東京などでソロ公演を開く予定だ。年内に米州ツアーも予定されている。「今回のアルバムが、『見応えがあって聞き応えがある』という１次元的な褒め言葉を聞くと嬉しいですね。前作よりはもう少し聴いていただけたらありがたいです、ハハ」サ・ジウォン記者 4g1@donga.com