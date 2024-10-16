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双子パンダ「ルイバイ」と「ホイバオ」を一般公開
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双子パンダ「ルイバイ」と「ホイバオ」を一般公開
Posted October. 16, 2024 07:47,
Updated October. 16, 2024 07:47
双子パンダ「ルイバイ」と「ホイバオ」を一般公開. October. 16, 2024 07:47. . ジャイアントパンダ、フーバオ（福宝）の双子の妹であるホイバオ（輝宝、左）とルイバオ（睿宝、真ん中）が１５日午前、屋外放飼場で生活する姿が初めて一般に公開された。野外に出たルイバオとホイバオは落ち葉の上に横になったり、木登り競争をするなど母親のアイバオ（愛宝、右）と一緒に楽しい時間を過ごした。三星（サムスン）物産リゾート部門エバーランド提供
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ジャイアントパンダ、フーバオ（福宝）の双子の妹であるホイバオ（輝宝、左）とルイバオ（睿宝、真ん中）が１５日午前、屋外放飼場で生活する姿が初めて一般に公開された。野外に出たルイバオとホイバオは落ち葉の上に横になったり、木登り競争をするなど母親のアイバオ（愛宝、右）と一緒に楽しい時間を過ごした。三星（サムスン）物産リゾート部門エバーランド提供
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