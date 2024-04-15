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なぜ女子のユニフォームだけ水着？米陸上代表のユニフォームに批判の声
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なぜ女子のユニフォームだけ水着？米陸上代表のユニフォームに批判の声
Posted April. 15, 2024 08:53,
Updated April. 15, 2024 08:53
なぜ女子のユニフォームだけ水着？米陸上代表のユニフォームに批判の声. April. 15, 2024 08:53. by ソ・ギョンワン記者 . １１日に公開されたナイキ製作の２０２４パリ五輪の米国陸上代表チームのユニフォーム。右の女子代表ユニフォームは骨盤が見えるほど短く、身体が過度に露出されるという批判の声があがった。写真はシティウスのＸ（旧ツイッター）。
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１１日に公開されたナイキ製作の２０２４パリ五輪の米国陸上代表チームのユニフォーム。右の女子代表ユニフォームは骨盤が見えるほど短く、身体が過度に露出されるという批判の声があがった。写真はシティウスのＸ（旧ツイッター）。
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