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なぜ女子のユニフォームだけ水着？米陸上代表のユニフォームに批判の声

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なぜ女子のユニフォームだけ水着？米陸上代表のユニフォームに批判の声

Posted April. 15, 2024 08:53,   

Updated April. 15, 2024 08:53

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１１日に公開されたナイキ製作の２０２４パリ五輪の米国陸上代表チームのユニフォーム。右の女子代表ユニフォームは骨盤が見えるほど短く、身体が過度に露出されるという批判の声があがった。写真はシティウスのＸ（旧ツイッター）。

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