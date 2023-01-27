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若者世代が変奏した伝統文化「文化駅ソウル２８４」
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若者世代が変奏した伝統文化「文化駅ソウル２８４」
Posted January. 27, 2023 08:25,
Updated January. 27, 2023 08:25
若者世代が変奏した伝統文化「文化駅ソウル２８４」. January. 27, 2023 08:25. by 金民 kimmin@donga.com. ソウル中区（チュング）にある「文化駅ソウル２８４」の中央ホールで展示中の設置作品「月４１％」。作品のタイトルは、地球からは見えない月面の反対側の４１％を想像したという意味が込められている。
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ソウル中区（チュング）にある「文化駅ソウル２８４」の中央ホールで展示中の設置作品「月４１％」。作品のタイトルは、地球からは見えない月面の反対側の４１％を想像したという意味が込められている。
金民 kimmin@donga.com
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