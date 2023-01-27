Go to contents

Editions

日本語

若者世代が変奏した伝統文化「文化駅ソウル２８４」

한국어

若者世代が変奏した伝統文化「文化駅ソウル２８４」

Posted January. 27, 2023 08:25,   

Updated January. 27, 2023 08:25

한국어

ソウル中区（チュング）にある「文化駅ソウル２８４」の中央ホールで展示中の設置作品「月４１％」。作品のタイトルは、地球からは見えない月面の反対側の４１％を想像したという意味が込められている。


金民 kimmin@donga.com

DongA.com アクセスランキング