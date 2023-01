幸せは自分で決められる. January. 16, 2023 08:32. . 「あなたの人生は美しいかもしれない。あなたがそのように決めさえすれば。(Life can be beautiful if you make it beautiful)」(エディー・ジェイク著「世界でいちばん幸せな男:101歳(The Happiest Man on Earth)」)著者は、持続的な消費幸福を研究する経営学科の教授だ。企業と消費者の幸福価値の最大化および好循環戦略について、常に悩んでいる。15年間の研究と講義をしながら学んだ事実は、「幸福経営」には明確な法則があるということだ。アマゾンのベストセラー1位の「世界でいちばん幸せな男:101歳」の著者であるエディ-・ジェイクは、もしかしたら歴史で最も幸せとかけ離れた環境を体験した。ユダヤ系ドイツ人の彼は、第2次世界大戦当時、ナチスのアウシュビッツ強制収容所を経験した。ガス室で両親ともに殺され、彼も拷問を受けるなど人間以下の人生を経験した。多くのユダヤ人が苦しみに耐えられず、自ら命を絶った生き地獄だった。このような不幸を経験したにもかかわらず、ジェイクは終戦後、多福な家庭を築き、事業的成功を収めた。自らを「世界で一番幸せな人」と言う彼の秘訣は何だろうか。幸福の秘訣は、他ならぬ認識にある。「今私が生きていて呼吸できるということは、幸運であり贈り物だ」という明確な認識のことだ。もう一つ。家族と友達に対する大切さを振り返り、彼らとの関係をより一層豊かに享受することだ。地獄のような収容所で、ジェイクの人生を支えてくれたのも、「今日の人生」に対する感謝の気持ち、そして友人のクルトとの深い友情だった。あなたの人生がもっと美しくなってほしいのか?今、しばらく目を閉じて、息を深く10回だけ吸ってみよう。自分の鼻から空気と共に精一杯押し寄せる生命を感じてみよう。そして大切な家族、友達と濃い愛と友情を分かち合おう。幸せの正解は、より多くのお金と物質ではない。

