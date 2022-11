ＢＴＳが米グラミー賞３部門で３年連続ノミネート

BTSが米グラミー賞3部門で3年連続ノミネート. November. 17, 2022 08:37. by 金哉希 jetti@donga.com. グループBTS(BTS)が3年連続グラミー賞にノミネートされた。米国レコーディングアカデミーが16日(現地時間)発表した第65回グラミー賞候補でBTSは「最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス」と「最優秀ミュージックビデオ」、4大本賞の一つである「アルバム・オブ・ザ・イヤー」まで計3部門候にノミネートされた。BTSは2020年に「Dynamite」で、昨年は「Butter」が「最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス」でノミネートされた。アルバム・オブ・ザ・イヤーには英国バンド、コールドプレイの9枚目のアルバム「ミュージック・オブ・ザ・スピアーズ」の参加アーティストとして名を連ねた。BTSは同アルバムの収録曲である「My Universe」のフィーチャリングに参加し、RMとシュガ、ジェイホープはソングライターを務めた。グラミー賞は同部門でフィーチャリング参加のアーティストとプロデューサー、ソングライター、エンジニアすべてを受賞候補に挙げた。BTSは「My Universe」で「最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス」候補に挙がった。同曲は昨年10月、米ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で1位になった。6月にリリースしたアンソロジー・アルバム「Proof」のタイトル曲「Yet To Come」は最優秀ミュージックビデオ候補に上がった。米国の砂漠で撮影したミュージックビデオは、BTSの9年間の歩みを描き、公開10日で再生回数1億回を超えた。BTSは同日、公式ツイッターを通じて「Yet To Comeと共に私たちが参加したMy Universeもグラミー候補に選ばれて光栄だ」とコメントした。第65回グラミー賞授賞式は来年2月、米ロサンゼルスで行われる。

한국어