少食兼護理脫發…美國食品與美容行業迎來“減肥藥特需”

全球性的肥胖治療藥熱潮正在改變消費版圖。尤其是在按銷售額計算占全球肥胖治療藥市場70%以上的美國，變化正在快速顯現。既能補充胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）系列肥胖治療藥所産生的副作用，這類“GLP-1伴隨産品”正受到歡迎，同時，銷售少量食物的小包裝産品也在增加。據制藥、生物及流通業界8日消息，隨著最近口服肥胖治療藥的面市致市場擴大，GLP-1營銷正在增多。GLP-1系列肥胖治療藥通過維持長時間的飽腹感來抑制食欲，利用這壹點進行的“小包裝”營銷便是代表。最近，英國大型連鎖超市Morrisons與高蛋白産品品牌Applied Nutrition合作，推出了適合GLP-1使用者的簡餐。全球最大的消費者合作社Co-op也于今年1月推出了面向GLP-1節食者的少量餐“Good Fuel Mini Meal”。全球市場調查機構GlobalData的消費者分析師舒拉達•謝爾克展望稱：“隨著GLP-1口服治療藥的上市，食品雜貨或外出就餐的購買模式將重組。隨著食欲下降，購物籃尺寸將縮小，對高蛋白、高纖維、富含營養素的小包裝産品的需求將會增加。”他還表示：“面向GLP-1使用者調整産品構成並優化陳列方式的零售商，將在競爭中占據有利位置。”旨在補充GLP-1治療藥使用過程中出現副作用的各類産品也正在獲得反射利益。最具代表性的是與注射肥胖治療藥後因突然消瘦而出現的脫發這壹副作用相關的産品。CNBC本月2日報道，隨著GLP-1肥胖治療藥的增長，脫發治療藥市場正在擴大。Ulta、Redken等護發企業的防脫發護理産品銷售額正在增長。Redken美國分店店長穆尼阿•塔希裏向CNBC透露，爲實現産品升級，正以正在使用GLP-1肥胖治療藥的使用者爲對象進行産品測試。市場調查機構Circana的美容産業咨詢委員莉莉薩•簡森表示：“隨著GLP-1系列藥物使用的增加，脫發是護發市場中持續增長的領域。據報道，衆多GLP-1使用者經曆了暫時性脫發，這正帶動對家庭用毛發生長劑、治療劑、頭皮精華、補充劑需求的增長。”該機構還透露，據估算，正在使用GLP-1的人比不使用的人，在美容産品上的支出大約多出30%。崔智媛記者 jwchoi@donga.com