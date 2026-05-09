馬斯克宣布半導體獨立 最多向“Terafab”投入174萬億韓元

據悉，由埃隆•馬斯克（照片）領導的SpaceX計劃爲建設超大型半導體工廠“Terafab”，最多投入1190億美元。據《紐約時報》和《華爾街日報》等外媒7日（當地時間）報道，提交至美國得克薩斯州格賴姆斯縣的公聽會公告中寫明，由首席執行官埃隆•馬斯克推進的“Terafab”項目第壹階段投資費用至少爲550億美元（約80.7萬億韓元）。若加上此後的追加建設費用，整體投資規模最多可達1190億美元（月174.6萬億韓元）。考慮到通常尖端半導體工廠的建設費用在100億至300億美元水平，這可謂是破格性投資。格賴姆斯縣評價“Terafab”項目是“將劃時代地擴大美國境內半導體生産能力的投資”。“Terafab”是由SpaceX、特斯拉、xAI與英特爾共同推進的人工智能芯片生産項目。該項目源于壹種危機感，即僅靠外部委托生産，難以承受未來將暴增的半導體需求。其構想是自主生産將搭載于特斯拉人形機器人、SpaceX太空數據中心等的核心半導體。這對于半導體企業英特爾而言也是重要項目。英特爾上月宣布加入該項目，並透露抱負稱，將應用本公司最新的14A工藝技術，“大規模執行超高半導體的設計、生産和封裝”。這是首次有大型客戶采用英格爾14A工藝的事例。業界評價認爲，其間在擴大代工業務方面遭遇難關的英特爾，此番成功獲得馬斯克這壹巨頭級客戶，已爲反彈奠定了決定性契機。馬斯克也于3月在X（原推特）上就“Terafab”項目表示：“這將成爲將邏輯半導體、存儲器和先進封裝融合在同壹屋檐下的、史上最龐大的芯片制造項目。”SpaceX已就此次項目申請減免財産稅，相關公聽會預定于下月3日舉行。韓彩研記者 chaezip@donga.com