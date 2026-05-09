朝鮮年內將部署可打擊首爾的“朝鮮版K9自行火炮”

朝鮮推出了外形和最大射程等性能均模仿K9自行火炮的“朝鮮版K9自行火炮”。K9自行火炮是出口至10個國家的代表性韓國防務産品。朝鮮宣布，將把該武器部署在能夠打擊首爾的“南部國境（軍事分界線）”壹帶。有分析認爲，根據“敵對的兩個國家”基調在憲法中新設領土條款的朝鮮，正在全面推進國境要塞化。朝鮮中央通訊社8日報道稱，朝鮮國務委員會委員長金正恩6日視察重要軍工企業，了解了新型155毫米自行榴彈炮的生産情況。該通訊社表示，這壹武器的3個大隊規模産量將于今年內部署至南部國境炮兵部隊。金正恩表示：“即將部署至前方部隊的大口徑線膛炮的射程現已超過60公裏。火力打擊範圍的迅速擴大和目標摧毀能力的飛躍提升，將給我方地面作戰帶來巨大變化。”如果最大射程確爲60公裏，從朝鮮最前沿發射時，首爾等首都圈將進入打擊範圍。朝鮮此前壹直將170毫米和152毫米自行火炮作爲主力自行火炮。這些自行火炮的射程雖達60公裏，與韓軍正在運用的K9自行火炮的最大射程（基于增程彈）相同，但有多方評價認爲，其發射速度慢，自動化水平及命中率也較低，無法與K9自行火炮相提並論。據此有解讀認爲，朝鮮也正通過開發提升了自動射擊能力等的“朝鮮版K9自行火炮”，推動戰場上最常用的炮兵武力的現代化與尖端化。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“新型自行火炮的國境部署預告，是憲法上劃定的國境線將進行物理死守的意志表現。其目的是最大化精確打擊和首都圈打擊能力，提高對韓施壓水平。”也有分析認爲，朝鮮推出在北大西洋公約組織（NATO）等大多數國家用作標准炮彈的155毫米炮彈，也有意欲向親俄羅斯系列國家出口的意圖。朝鮮還披露，金正恩7日參觀了“朝鮮版宙斯盾艦”崔賢號，並指示下月交付海軍。金正恩的女兒金主愛也陪同登上了崔賢號。朝鮮大學院大學特聘教授梁茂進（音）表示：“如果朝鮮以崔賢號交付海軍爲契機舉行祝炮儀式並進行導彈試射，西海上的緊張局勢將加劇。”孫孝珠記者、權武赫記者 hjson@donga.com、hyuk@donga.com