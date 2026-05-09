禹元植：“不會提交修憲案”……修憲案最終告吹

自1987年起39年來的第一次修憲試圖8日最終告吹。隨着堅持本黨“反對”論調的國民力量黨預告將進行無限制辯論（阻撓議事），國會議長禹元植最終放棄了重新提交修憲案。禹元植就包含強化國會對緊急戒嚴控制權的修憲案未能重新提交一事表示：“國民力量黨是歷史的罪人。”相反，國民力量黨反駁道：“歷史將明確審判想要獨裁的單方面推進修憲。”禹元植當天在國會全體會議上表示：“無論如何，爲了不使時隔39年的修憲流產，今天再次召開全體會議。但是看到（國民力量黨）用無限制辯論來回應，我覺得議事進程已經沒有用。”他強調：“議長不會提交憲法修正案。推進6月3日全民投票的程序今天中斷了。”原先，禹元植爲了在6月3日地方選舉中對修憲案進行全民投票，試圖在最終時限10日之前處理修憲案。但是，由於國民力量黨不僅對修憲案，而且對50個民生法案也申請無限制辯論後，撤回了重新提交修憲案的方針。禹元植沒有提交所有法案，而是宣佈了全體會議散會。此前，除禹元植本人和國民力量黨外的院內6個黨派提議的修憲案在前一天舉行的國會全體會議上進行了表決，但由於106名國民力量黨議員全部缺席，處於“投票不成功”狀態。要想使修憲案投票有效，必須有在籍議員的三分之二（286名議員中有191名）參加表決。國民力量黨院內代表宋彥錫表示：“昨天過半的在籍議員出席了全體會議，超過了所謂的法定人數。（在同一會期）提交被否決的法案本身就違背了‘一事不再議’原則，我們只能用無限制辯論來應對。”相反，國會議長室反駁道：“國會議事局的權威解釋是，如果投票人數未達到議決法定人數，屬於‘投票不成立’，不能視爲否決。”青瓦臺發言人姜由楨表示：“國民們很難接受連旨在守護國家安危和民主主義的最起碼修憲都表示反對的理由。向國民承諾的修憲討論絕對不能中斷。”李相憲記者 dapaper@donga.com