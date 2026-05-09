淪爲“權力”權益委員會的國民權益委員會



國民權益委員會正常化推進工作組8日表示，在調查2024年尹錫悅總統夫人金建希收受“迪奧包”事件過程中，確認了時任副委員長兼事務處長鄭勝允和尹錫悅在龍山總統官邸會面的事實。當時是權益委員會對迪奧包事件作出“沒有違反禁止請託法的事項”結論的3個月前。據悉，鄭勝允當時故意推遲事件處理，並在權益委員會全體委員會會議前提前決定了結該事件。



此次工作組以54天調查爲基礎發表的內容，讓人懷疑權益委員會是否進行了“關照金建希”的調查。迪奧包收受事件在權益委員會超過法定調查期限後拖延了6個月，最後以“沒有對公職人員配偶的制裁規定”爲由結束處理時，就受到了“免罪調查”的指責。但在這次內部調查中，鄭勝允和尹錫悅進行非正式會晤，得出了與負責部門的意見不同、有利於金建希的結論。當然要受到“總統夫人權益委員會”“權力權益委員會”的批評。



工作組表示，在李在明總統擔任在野黨代表在加德島遇襲後，在處理直升機移送特惠疑惑事件的過程中，鄭勝允也有不正當介入。當時，他無視分管部門的意見，指示就首爾大學醫院和釜山大學醫院間轉院一事“通報違反公務員行動綱領”。據悉，全權負責調查金建希名牌包和應急直升機事件的權益委員會幹部也遭受了職場內欺凌。該幹部在2024年8月留下“好辛苦”的遺書後自殺，該死亡是否與不當待遇有關，權益委員會的名牌包調查過程是否合法，都要通過調查查明。



鄭勝允是尹錫悅的首爾大學法學院後輩，在競選候選人團隊和總統職務交接委員會工作過。因爲這樣的履歷，有人擔心不適合監視公職社會腐敗的組織人事安排。他目前正作爲釜山大學法學專門研究生院教授參加釜山教育監選舉，針對當天的公佈反駁稱“這是選舉前夕的政治攻勢”。作爲所有疑惑的核心人物，他應該在調查過程中證明清白。

