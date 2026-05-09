“叫聲哥哥”和“跟班”……不知道會捱訓的傲慢之嘴



如果該訓人的人做出該被訓的事情，該由誰來審判呢? 共同民主黨代表鄭清來3月底公開表示，將對危害6月3日地方選舉勝利的輕微言行和令國民皺眉頭的言行採取嚴厲措施。地方選舉共同民主黨將取得壓倒性勝利的論調剛出現時，他就警告“勝利樂觀論”，抓起了軍紀。



沒想到他自己的講話成了問題。他在兒童節兩天前在釜山龜浦市場遊說中遇到小學低年級女學生，讓她對前任總統人工智能未來企劃首席祕書河正宇“叫聲哥哥吧”。鄭代表年過花甲，參加釜山北甲國會議員補缺選舉的河前首席祕書也年近五旬。



鄭代表能讓比自己地位優越者的小學女兒或孫女叫哥哥嗎?很多人對“哥哥強迫犯”“缺乏性別敏感意識”的批評表示贊同。共同民主黨智庫民主研究院副院長金光民卻再次點燃爭議。針對批評“哥哥”發言的聲音，他在臉書上寫道：“是不是因爲自己腦海裏全是淫穢的魔鬼，所以連年齡相差懸殊的男女之間的普通稱呼，聽着都帶有性意味?”他後來又刪除了這一帖文。



“哥哥”是兄妹之間年紀小的女性親切地稱呼年長男性的話。兒童節當天，國立國語院網絡留言板上出現了“在初次見面的情況下，年幼女性對年過四旬男性稱哥哥是否屬於一般使用範圍?”的問題。國立國語院表示，初次見面缺乏能夠形成“溫暖之情”的情緒交流，40歲左右的年齡差距接近父母一代，叫哥哥並不合適。



執政黨的口無遮攔還不止於此。共同民主黨議員金文洙表示：“議員本來就是用來監視的。如果想當‘跟班’，就應該去當公務員。”“跟班”是負責跑腿打雜的人的俗稱。去年9月，金議員在某國會聽證會上對遭到朝鮮魚雷攻擊的天安艦表示：“連朝鮮從哪裏發射導彈都搞不清，也沒能進行任何反擊。”因此引發了爭議。到這種地步，很難認爲是口誤。但是，也許是因爲曾經豪言壯語的黨代表要承擔責任，共同民主黨內部連常見的防止再發的對策都沒有出臺。如果有人批評共同民主黨部分人士“傲慢之嘴"，他們也許會反駁：“看看被‘尹again’公推玷污的國民力量黨吧，我們這點口誤又算什麼問題?”此前，國民力量黨針對共同民主黨的《查明僞造偵查、僞造起訴真相的特檢法》提出“總統自我撤消公訴審判論”，共同民主黨則以“清除內亂附逆者論”進行反擊。政界人士本應該就審判對方進行激烈鬥爭，並由選民eym 決定最終該審判誰。但共同民主黨議員朴成俊“10個市民中有8、9人不知道撤消公訴是什麼意思”，這一發言則是一種越界的傲慢。



因爲一句“離富亡川（住在首爾的人離婚就去富川，倒閉就去仁川）”而徹底翻盤的就是選舉。如果本該受到訓斥的人不負責任，那就只能由國民來進行審判。

