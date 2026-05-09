電影《作戰》真實原型-證券公司幹部等大規模操縱股價團夥被起訴

自稱爲股價操縱題材電影《作戰》實際原型的“企業狙擊手”、前證券公司幹部、網紅丈夫、前足球選手等參與的操縱股價團夥被移交審判。首爾南部地方檢察廳金融•證券犯罪聯合調查部（部長檢察官 申東煥）8日表示，以涉嫌操縱科斯達克上市公司Duoback股價，獲取至少14億韓元不正當利益（違反《資本市場法》等）爲由，對總管金某（57歲）、大信證券部長全某（56歲）、財力家李某（45歲）等3人進行了拘留起訴。共犯6人被不拘留或略式起訴，逃往海外的1人被通緝。據檢方透露，金某是自稱電影《作戰》實際原型之壹的操縱市場專家。他涉嫌與全某、財力家李某等人共謀，于去年1月至4月人爲擡高科斯達克上市公司Duoback的股價。李某是網紅梁貞媛的丈夫。調查顯示，這些人動用借名賬戶、非法登記手機及30億韓元現金等，通過互相串通買賣股票的方式，虛增交易量和股價。檢方認爲，他們交易了約289億韓元規模的股票，將Duoback的股價從1000韓元擡升至盤中4105韓元，以此獲取了不正當利益。檢方說明稱，這些人選擇了市場上流通量少、容易撬動股價的股票作爲犯罪對象。此後，他們試圖進壹步擡升股價以牟取利益，但因共犯中有壹人在中途大量抛售股票，導致股價暴跌。調查發現，這些人甚至拉攏前K聯賽選手，試圖再次拉高股價。另外，檢方還透露，此次事件是2024年1月引入的《資本市場法》“寬恕”制度首次實際運用的操縱市場自首案件。寬恕制度是指參與犯罪行爲的內部人員若自首或協助調查，可對其減免或免除刑罰的制度。鄭東振記者 haedoji@donga.com